Водитель успел выпрыгнуть: в Одессе автомобиль провалился под землю (фото)

Инцидент произошел на улице Петра Болбочана. Легковой автомобиль во время движения провалился в яму с водой и почти полностью утонул в ней.

Инцидент произошел вечером 5 августа. По предварительным данным, водитель успел самостоятельно выбраться из салона, после чего автомобиль полностью оказался в яме, заполненной водой, сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В Одессе автомобиль провалился в яму Фото: ГСЧС Спасатели вытаскивали автомобиль с помощью троса Фото: ГСЧС

На место происшествия прибыли спасатели. С помощью специального оборудования они сначала откачали воду из ямы, а затем с помощью спецтехники закрепили и вытащили автомобиль на поверхность.

После падения в воронку он остался почти целым, но очень грязным.

"В результате инцидента никто не пострадал, водитель цел", — сообщили в ГСЧС.

Фото: ГСЧС

В Одессе автомобиль провалился под землю Фото: ГСЧС

Почему на дороге образовалась яма, пока выясняется.

Відео дня

Напомним, в прошлом году рядом с больницей и королевскими дворцами в Бангкоке образовалась огромная воронка глубиной более 18 метров.

А в этом году в сети показывали ужасное состояние дороги Одесса—Киев. На трассе было полно ям.