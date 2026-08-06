Водитель успел выпрыгнуть: в Одессе автомобиль провалился под землю (фото)
Инцидент произошел на улице Петра Болбочана. Легковой автомобиль во время движения провалился в яму с водой и почти полностью утонул в ней.
Инцидент произошел вечером 5 августа. По предварительным данным, водитель успел самостоятельно выбраться из салона, после чего автомобиль полностью оказался в яме, заполненной водой, сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
На место происшествия прибыли спасатели. С помощью специального оборудования они сначала откачали воду из ямы, а затем с помощью спецтехники закрепили и вытащили автомобиль на поверхность.
После падения в воронку он остался почти целым, но очень грязным.
"В результате инцидента никто не пострадал, водитель цел", — сообщили в ГСЧС.
Почему на дороге образовалась яма, пока выясняется.
Напомним, в прошлом году рядом с больницей и королевскими дворцами в Бангкоке образовалась огромная воронка глубиной более 18 метров.
А в этом году в сети показывали ужасное состояние дороги Одесса—Киев. На трассе было полно ям.