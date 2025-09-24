В Таиланде обвалилась четырехполосная дорога: машины упали в 18-метровый обрыв (видео)

Огромная воронка глубиной более 18 метров и шириной почти 30 метров на дороге образовалась рядом с больницей и королевскими дворцами в Бангкоке.

Обрушение произошло утром, в час пик, однако в нее провалились только две припаркованные рядом машины, пишет The New York Times.

На записях с момента обрушения видно, как дорога медленно проседает, руша несколько электрических столбов и повреждая водопроводные трубы. Автомобили пытались сдать назад, когда воронка увеличивалась и полностью перерезала четырехполосную дорогу.

Хотя причины провала еще выясняются, основной версией на данный момент является предположение, что его повлекла утечка воды из лопнувшей трубы в туннеле, предназначенном для расширения системы метрополитена города.

По словам губернатора Бангкока Чадчарта Ситтипунта, после обрушения коммунальные службы власти отключили водоснабжение района и проводят осмотр прилегающих зданий, включая полицейский участок, расположенный у края эвакуированной шахты.

Больница, расположенная через дорогу от полицейского участка, уцелела благодаря своим подземным стенам, но закрыла амбулаторное обслуживание на два дня.

Также эвакуировали людей из полицейского участка и других близлежащих зданий.

Власти также отключили электричество и воду в этом районе. Чадчарт сообщил, что соответствующие органы работают над скорейшим устранением дыры, опасаясь, что сильные дожди могут привести к дальнейшему ущербу. В Бангкоке сейчас сезон муссонов.

Обрушившийся туннель был построен для продления Фиолетовой линии скоростного транспорта Бангкока, соединяющей западные пригороды с районом Дусит, прибрежным районом, популярным среди туристов своими королевскими дворцами, буддийскими храмами и старинными торговыми домами. Туннель находился менее чем в 3,2 км от дворца Дусит, где проживает королевская семья Таиланда.

После завершения строительства Фиолетовая линия пройдет под комплексом зданий парламента Таиланда и Национальной библиотеки.

Компания Bangkok Expressway and Metro, которая управляет действующим участком Фиолетовой линии, заявила, что не участвует в новом расширении.

По данным офиса губернатора, представитель Управления скоростного общественного транспорта встретился с ним и премьер-министром Анутином Чарнвиракулом, чтобы обсудить возникшую проблему.

