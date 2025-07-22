Нога провалилась под землю: мужчина нашел забытое подземное строение (фото)

Ухоженный газон стал сценой неожиданного происшествия, когда нога мужчины внезапно провалилась в землю во дворе дома 1900 года постройки. Случайная находка вызвала бурю обсуждений в интернете и открыла дверь в прошлое.

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Фотографией находки поделилась партнерша мужчины, под ником YogurtclosetOld2511 на популярном форуме Reddit. К счастью, владелец дома не пострадал.

Житель исторического дома, построенного в 1900 году, гулял по заднему двору, когда его нога внезапно провалилась в землю, почти до самого бедра.

"Позвольте представить вам нашу последнюю диковинку: The Grasshole (игра слов, примерно: "травяная дыра")", — позже пошутила его партнерша, выложившая фотографии и историю в Reddit.

К счастью, владелец дома не пострадал Фото: Reddit

На снимках видно аккуратный газон, зияющую дыру и металлический круг диаметром около 45 см, ведущий в глубокую пустоту. По оценкам владельцев, глубина ямы достигает 3 метров, а под землей пространство расширяется, образуя скрытую полость.

Скорее всего, считают авторы поста, речь идет о древней цистерне, колодце или даже устаревшем септике — в прошлом дом стоял среди сельхозугодий и мог быть оборудован автономными системами. Инженер на пенсии, прокомментировавший ситуацию, предположил, что яма безопасна, но все же посоветовал ее залить бетоном.

Сейчас пара ждет оценки от специалистов и изучает исторические архивы города, чтобы понять, какое назначение могла иметь таинственная яма. Пользователи Reddit активно обсуждают находку: от версий о старинной цистерне до шуток про портал в ад или заброшенное бомбоубежище.

"Это дико. Следует его прикрыть чем-то, чтобы не превратилось в дыру с привидениями?", "10 футов — это очень глубоко для септика. Я бы поставил на колодец", "Интересно, не бомбоубежище ли это?", — писали они.

Пока точная природа Grasshole остается неизвестной.

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