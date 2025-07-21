Дом хранил секрет: сантехники нашли под полом сейф с загадочным золотым предметом

Во время ремонта в британском доме рабочие нашли под полом старинный сейф с газетой 1977 года и загадочным золотым предметом. Попытки открыть сейф заняли несколько часов.

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Ремонт в доме британской пары неожиданно превратился в охоту за загадками прошлого, когда под половицами был обнаружен старинный сейф. Видео об этом моменте уже собрало 4,4 миллиона просмотров в TikTok.

Джош Брукс и его жена Эмили наняли сантехников, чтобы починить трубы отопления в доме, построенном в 1940-х годах. Во время работ рабочие сняли часть плитки и наткнулись на круглый металлический объект. Сперва никто не понял, что это, но вскоре стало ясно — под полом скрывался сейф с механическим кодовым замком.

"Я занимаюсь этим двадцать лет, но никогда ничего подобного не видел", — ошеломленно заявил один из сантехников.

Джош опубликовал находку в TikTok, где сразу же разгорелся ажиотаж. Пользователи выдвигали десятки теорий: от "трофея убийцы" до капсулы времени времен Второй мировой.

Попытки открыть сейф заняли несколько часов. Сантехники использовали сначала молоток, потом дрель, затем попытались снять содержимое на камеру через крошечное отверстие. Наконец, после долгих усилий крышка поддалась. Но внутри не оказалось золота или драгоценностей.

Старинная гезета Фото: TikTok

Тайной находкой оказалась сложенная газета от 22 октября 1977 года с примечательным заголовком, в котором упоминался знаменитый футбольный тренер Брайан Клаф. Еще одна статья под броским названием "Как меня соблазнил красивый викарий" вызвала удивление и смех.

Кроме газеты, внутри нашли миниатюрный поколоченный предмет в форме глобуса. Некоторые сочли его амулетом или символом защиты для беременных — так называемым "шаром гармонии". Но были и тревожные догадки. Один пользователь TikTok предположил, что это может быть след преступления.

"Надо обратиться в полицию — это может быть уликой, если предмет оказался трофеем убийцы", — написал он.

Другие считали находку безобидной капсулой времени, ведь подобные "тайники" были популярны в 1970-х годах.

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