Будинок зберігав секрет: сантехніки знайшли під підлогою сейф із загадковим золотим предметом

Під час ремонту в британському будинку робітники знайшли під підлогою старовинний сейф із газетою 1977 року і загадковим золотим предметом. Спроби відкрити сейф зайняли кілька годин.

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Ремонт у будинку британської пари несподівано перетворився на полювання за загадками минулого, коли під мостинами було виявлено старовинний сейф. Відео про цей момент уже зібрало 4,4 мільйона переглядів у TikTok.

Джош Брукс і його дружина Емілі найняли сантехніків, щоб полагодити труби опалення в будинку, побудованому в 1940-х роках. Під час робіт робітники зняли частину плитки і натрапили на круглий металевий об'єкт. Спершу ніхто не зрозумів, що це, але незабаром стало зрозуміло — під підлогою ховався сейф із механічним кодовим замком.

"Я займаюся цим двадцять років, але ніколи нічого подібного не бачив", — приголомшено заявив один із сантехніків.

Джош опублікував знахідку в TikTok, де одразу ж розгорівся ажіотаж. Користувачі висували десятки теорій: від "трофея вбивці" до капсули часу часів Другої світової.

Спроби відкрити сейф зайняли кілька годин. Сантехніки використовували спочатку молоток, потім дриль, потім спробували зняти вміст на камеру через крихітний отвір. Нарешті, після довгих зусиль кришка піддалася. Але всередині не виявилося золота чи коштовностей.

Старовинна гезета Фото: TikTok

Таємною знахідкою виявилася складена газета від 22 жовтня 1977 року з примітним заголовком, у якому згадувався знаменитий футбольний тренер Браян Клаф. Ще одна стаття під помітною назвою "Як мене спокусив вродливий вікарій" викликала подив і сміх.

Крім газети, всередині знайшли мініатюрний побитий предмет у формі глобуса. Дехто визнав його амулетом або символом захисту для вагітних — так званою "кулею гармонії". Але були й тривожні здогадки. Один користувач TikTok припустив, що це може бути слід злочину.

"Треба звернутися в поліцію — це може бути доказом, якщо предмет виявився трофеєм вбивці", — написав він.

Інші вважали знахідку нешкідливою капсулою часу, адже подібні "схованки" були популярні в 1970-х роках.

Раніше Фокус повідомляв, що вдова знайшла заховані чоловіком $50 000 у тенісних м'ячах. Через 40 днів після похорону вона вирішила почати прибирання, і натрапила на десятки старих тенісних м'ячів. Коли один з них дивно зазвучав при перекочуванні, вона вирішила розрізати його.

Також стало відомо, що чоловік натрапив на схованку з грошима і повернув їх власнику. Житель США виявив понад 40 тисяч доларів (1,6 млн гривень), захованих у старій грубці, яку збирався здати на металобрухт. Замість того щоб залишити знахідку собі, він вирішив повернути гроші законному власнику, викликавши хвилю обговорень в інтернеті.