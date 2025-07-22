Нога провалилася під землю: чоловік знайшов забуту підземну будову (фото)

Доглянутий газон став сценою несподіваної події, коли нога чоловіка раптово провалилася в землю у дворі будинку 1900 року побудови. Випадкова знахідка викликала шквал обговорень в інтернеті й відкрила двері в минуле.

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Фотографією знахідки поділилася партнерка чоловіка, під ніком YogurtclosetOld2511 на популярному форумі Reddit. На щастя, власник будинку не постраждав.

Мешканець історичного будинку, побудованого 1900 року, гуляв заднім двором, коли його нога раптово провалилася в землю, майже до самого стегна.

"Дозвольте представити вам нашу останню дивину: The Grasshole (гра слів, приблизно: "трав'яна діра")", — пізніше пожартувала його партнерка, яка виклала фотографії та історію в Reddit.

На щастя, власник будинку не постраждав Фото: Reddit

На знімках видно акуратний газон, зяючу дірку і металеве коло діаметром близько 45 см, що веде в глибоку порожнечу. За оцінками власників, глибина ями сягає 3 метрів, а під землею простір розширюється, утворюючи приховану порожнину.

Найімовірніше, вважають автори поста, йдеться про стародавню цистерну, колодязь або навіть застарілий септик — у минулому будинок стояв серед сільгоспугідь і міг бути обладнаний автономними системами. Інженер на пенсії, який прокоментував ситуацію, припустив, що яма безпечна, але все ж порадив її залити бетоном.

Наразі пара чекає оцінки від фахівців і вивчає історичні архіви міста, щоб зрозуміти, яке призначення могла мати таємнича яма. Користувачі Reddit активно обговорюють знахідку: від версій про старовинну цистерну до жартів про портал у пекло або покинуте бомбосховище.

"Це дико. Чи варто його прикрити чимось, щоб не перетворилося на дірку з привидами?", "10 футів — це дуже глибоко для септика. Я б поставив на колодязь", "Цікаво, чи не бомбосховище це?", — писали вони.

Поки що точна природа Grasshole залишається невідомою.

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