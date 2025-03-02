Туристы случайно нашли подземелье под мусорным баком: что они увидели внутри (видео)

Девон Бэнкс и его друг заметили в земле крышку от мусорного бака. Открыв ее, они обнаружили, что вместо дна там находится проход, ведущий в старую шахту.

Related video

Необычное открытие шокировало группу туристов, гулявших по горам Великобритании. Они наткнулись на крышку мусорного бака, наполовину погребенную под камнями, и, подняв ее, обнаружили подземный ход, ведущий в старую заброшенную шахту. Девон Бэнкс, один из туристов, запечатлел это неожиданное приключение на видео и опубликовал его в TikTok.

В ролике мужчина и его друг замечают пыльную оранжевую крышку, а под ней — стандартный мусорный бак без дна. Вместо него зияла темная дыра, ведущая глубоко под землю.

Смельчаки решили исследовать подземелье. Пробираться пришлось на четвереньках, а вокруг них осыпались каменные обломки. Внутри они обнаружили заброшенное шахтное оборудование, системы туннелей и даже участки, затопленные водой.

"Здесь были очень маленькие провалы — и очень большие падения", — рассказал Девон, показывая на камеру мрачные проходы. Ситуация усложнилась, когда пространство начало заполняться туманом.

Преодолев несколько опасных подъемов, путешественники наткнулись на ржавую лестницу. Они надеялись, что наверху будет выход, но вместо этого обнаружили еще один туннель с перепадом высоты в 100 футов. В конце концов, решив не рисковать дальше, они вернулись тем же путем, что и пришли.

Выбравшись на поверхность, друг Девона едва не упал, споткнувшись о доску. Позже он признался: "Это был мой самый страшный пещерный опыт в жизни".

Пользователи TikTok были напуганы увиденным. "Меня пугает даже смотреть на это. Мой самый большой страх — быть похороненным заживо", — написал один из комментаторов. Другие предупреждали об опасности шахтного газа и советовали не рисковать жизнью ради контента.

Позже Девон пояснил, что место их приключения было в районе заброшенной шахты Форс Краг в Озерном крае.

Ранее Фокус сообщал, что мужчина не хочет возвращаться в обычный дом после землетрясения. Али Бозоглан самостоятельно обустроил пещеру, адаптировав ее для жизни. Он готовит еду, стирает одежду и поддерживает порядок. Единственной сложностью остается отсутствие электричества.

Также стало известно, что пустырь на "улице миллиардеров" выставлен на продажу за ошеломляющую сумму в $200 млн. Участок занимает уникальное положение, простираясь между Атлантическим океаном и большим озером.