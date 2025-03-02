Туристи випадково знайшли підземелля під сміттєвим баком: що вони побачили всередині (відео)

Девон Бенкс і його друг помітили в землі кришку від сміттєвого бака. Відкривши її, вони виявили, що замість дна там знаходиться прохід, що веде в стару шахту.

Related video

Незвичайне відкриття шокувало групу туристів, які гуляли горами Великої Британії. Вони натрапили на кришку сміттєвого бака, наполовину поховану під камінням, і, піднявши її, виявили підземний хід, що веде до старої покинутої шахти. Девон Бенкс, один із туристів, зафіксував цю несподівану пригоду на відео і опублікував його в TikTok.

У ролику чоловік і його друг помічають запорошену помаранчеву кришку, а під нею — стандартний сміттєвий бак без дна. Замість нього зяяла темна діра, що веде глибоко під землю.

Сміливці вирішили дослідити підземелля. Пробиратися довелося навкарачки, а навколо них обсипалися кам'яні уламки. Усередині вони виявили покинуте шахтне обладнання, системи тунелів і навіть ділянки, затоплені водою.

"Тут були дуже маленькі провали — і дуже великі падіння", — розповів Девон, показуючи на камеру похмурі проходи. Ситуація ускладнилася, коли простір почав заповнюватися туманом.

Подолавши кілька небезпечних підйомів, мандрівники натрапили на іржаві сходи. Вони сподівалися, що нагорі буде вихід, але натомість виявили ще один тунель із перепадом висоти в 100 футів. Зрештою, вирішивши не ризикувати далі, вони повернулися тим самим шляхом, що й прийшли.

Вибравшись на поверхню, друг Девона ледь не впав, спіткнувшись об дошку. Пізніше він зізнався: "Це був мій найстрашніший печерний досвід у житті".

Користувачі TikTok були налякані побаченим. "Мене лякає навіть дивитися на це. Мій найбільший страх — бути похованим живцем", — написав один із коментаторів. Інші попереджали про небезпеку шахтного газу і радили не ризикувати життям заради контенту.

Пізніше Девон пояснив, що місце їхньої пригоди було в районі покинутої шахти Форс Краг в Озерному краї.

Раніше Фокус повідомляв, що чоловік не хоче повертатися у звичайний будинок після землетрусу. Алі Бозоглан самостійно облаштував печеру, адаптувавши її для життя. Він готує їжу, пере одяг і підтримує порядок. Єдиною складністю залишається відсутність електрики.

Також стало відомо, що пустир на "вулиці мільярдерів" виставлено на продаж за приголомшливу суму в $200 млн. Ділянка займає унікальне положення, простягаючись між Атлантичним океаном і великим озером.