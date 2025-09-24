У Таїланді обвалилася чотирисмугова дорога: машини впали у 18-метровий обрив (відео)

Величезна вирва завглибшки понад 18 метрів і завширшки майже 30 метрів на дорозі утворилася поруч із лікарнею та королівськими палацами в Бангкоку.

Обвалення сталося вранці, в годину пік, проте в неї провалилися тільки дві припарковані поруч машини, пише The New York Times.

На записах з моменту обвалення видно, як дорога повільно просідає, руйнуючи кілька електричних стовпів і пошкоджуючи водопровідні труби. Автомобілі намагалися здати назад, коли воронка збільшувалася і повністю перерізала чотирисмугову дорогу.

Хоча причини провалу ще з'ясовують, основною версією наразі є припущення, що його спричинив витік води з труби, що лопнула, в тунелі, призначеному для розширення системи метрополітену міста.

За словами губернатора Бангкока Чадчарта Сіттіпунта, після обвалення комунальні служби влади вимкнули водопостачання району і проводять огляд прилеглих будівель, включно з поліцейською дільницею, розташованою біля краю евакуйованої шахти.

Лікарня, розташована через дорогу від поліцейської дільниці, вціліла завдяки своїм підземним стінам, але закрила амбулаторне обслуговування на два дні.

Також евакуювали людей із поліцейської дільниці та інших прилеглих будівель.

Влада також відключила електрику і воду в цьому районі. Чадчарт повідомив, що відповідні органи працюють над якнайшвидшим усуненням дірки, побоюючись, що сильні дощі можуть призвести до подальшого збитку. У Бангкоку зараз сезон мусонів.

Тунель, що обвалився, був побудований для продовження Фіолетової лінії швидкісного транспорту Бангкока, що з'єднує західні передмістя з районом Дусіт, прибережним районом, популярним серед туристів своїми королівськими палацами, буддійськими храмами і старовинними торговими будинками. Тунель знаходився менш ніж за 3,2 км від палацу Дусит, де проживає королівська сім'я Таїланду.

Після завершення будівництва Фіолетова лінія пройде під комплексом будівель парламенту Таїланду і Національної бібліотеки.

Компанія Bangkok Expressway and Metro, яка управляє чинною ділянкою Фіолетової лінії, заявила, що не бере участі в новому розширенні.

За даними офісу губернатора, представник Управління швидкісного громадського транспорту зустрівся з ним і прем'єр-міністром Анутіном Чарнвіракулом, щоб обговорити проблему, що виникла.

