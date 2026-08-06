Водій встиг вистрибнути: в Одесі авто пішло під землю (фото)

Інцидент трапився на вулиці Петра Болбочана. Легковий автомобіль під час руху провалився у яму з водою і потонув у ній майже повністю.

Інцидент стався ввечері 5 серпня. За попередньою інформацією, водій встиг самостійно вибратися з салону, після чого машина повністю опинилася в ямі, заповненій водою, повідомили у Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій.

В Одесі машина провалилась у яму Фото: ДСНС Рятувальники діставали авто тросом Фото: ДСНС

На місце події прибули рятувальники. За допомогою спеціального обладнання вони спочатку відкачали воду з ями, а потім за допомогою спецтехніки закріпили та витягли автомобіль на поверхню.

Після падіння у вирву він майже цілий, але дуже брудний.

"Унаслідок інциденту ніхто не травмувався, водій цілий", — зазначили в ДСНС.

Фото: ДСНС

В Одесі авто провалилось під землю Фото: ДСНС

Чому на дорозі утворилось провалля, ще з'ясовують.

Відео дня

Нагадаємо, минулого року величезна вирва завглибшки понад 18 метрів утворилася поруч із лікарнею та королівськими палацами в Бангкоку.

А цього року в мережі показували жахливий стан дороги Одеса-Київ. На трасі було повно ям.