Колапс на трасі Київ-Одеса: на дорозі нарахували майже 350 ям (відео)

На трасі М-05 Одеса-Київ, яка останніми днями стала топ-темою для обговорення серед автомобілістів, нарахували 345 ям.

Якщо напередодні в мережах активно поширювалися кадри жахливого стану міжнародної траси, яка більше нагадує місячну поверхню, то сьогодні паблік "Ей, Київ" опублікував дані додатка Waze, який у режимі реального часу відстежує затори, аварії, ремонт доріг і камери фіксації швидкості, даючи змогу користувачам ділитися інформацією і будувати оптимальні маршрути руху.

У соцмережах водії діляться враженнями про трасу і попереджають, що вночі деякі ями практично непомітні, а також рекомендують обов'язково мати з собою запас шин, оскільки вони рвуться об гострі краї вибоїн.

Проблемні ділянки траси з'явилися з початком потепління, коли почав танути сніг, тому в соцмережах жартують, що "сніг пішов разом з асфальтом". Деякі відрізки дороги водії змушені об'їжджати зустрічною смугою, що підвищує ризик аварій.

"Ну, це реально треш. Це міжнародна траса, а швидкість за фактом 10 км/год. То яма, то канава. Зрозуміло, що деякі водії вже їдуть узбіччям. Реально, дороги майже немає. Незалежно від того, що хтось скаже, на трасі вже сталося три серйозні ДТП. Хто їде з Одеси — будьте дуже обережні", — написав один із користувачів.

За інформацією "Телеграфа", у січні та лютому на цій трасі фіксували сильні замети, ускладнений рух і сніговий накат. Дорогу майже не чистили, тому снігу на асфальті було багато. Тоді на трасі часто траплялися аварії за участю вантажівок і легкових автомобілів, оскільки водії не справлялися з керуванням.

Своєю чергою Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області рапортує, що, коли дозволяє погода, її співробітники оперативно ліквідовують ями і пошкодження полотна, що виникли внаслідок зимової негоди, шляхом аварійного ремонту холодними асфальтобетонними сумішами.

"Особливу увагу приділяємо логістичним маршрутам, що з'єднують Одеську область з іншими областями та столицею України", — йдеться в заяві Служби.

Крім уже згаданої транспортної магістралі, не краща ситуація і на дорозі Київ-Житомир. Водії діляться кадрами на яких видно величезні ями по всьому полотну жвавої траси.

Нагадаємо, в Оболонському районі Києва працівники дорожньої служби затіяли ямковий ремонт твердого покриття вулиці за -6 градусів морозу.

Також повідомлялося, що депутат Київської міської ради від партії "Слуга народу" Євген Кузьменко 19 січня розповідав, що зламав хребет через ожеледицю в Києві та "випав" із життя щонайменше на 4 місяці.