Коллапс на трассе Киев-Одесса: на дороге насчитали почти 350 ям (видео)

На трассе М-05 Одесса-Киев, которая в последние дни стала топ-темой для обсуждения среди автомобилистов, насчитали 345 ям.

Если накануне в сетях активно распространялись кадры ужасного состояния международной трассы, которая больше напоминает лунную поверхность, то сегодня паблик "Ей, Киев" опубликовал данные приложения Waze, которое в режиме реального времени отслеживает пробки, аварии, ремонт дорог и камеры фиксации скорости, позволяя пользователям делиться информацией и строить оптимальные маршруты движения.

В соцсетях водители делятся впечатлениями о трассе и предупреждают, что ночью некоторые ямы практически незаметны, а также рекомендуют обязательно иметь с собой запас шин, поскольку они рвутся об острые края выбоин.

Проблемные участки трассы появились с началом потепления, когда начал таять снег, поэтому в соцсетях шутят, что "снег ушел вместе с асфальтом". Некоторые отрезки дороги водители вынуждены объезжать по встречной полосе, что повышает риск аварий.

"Ну, это реально треш. Это международная трасса, а скорость по факту 10 км/ч. То яма, то канава. Понятно, что некоторые водители уже едут по обочине. Реально, дороги почти нет. Независимо от того, что кто скажет, на трассе уже произошло три серьезных ДТП. Кто едет из Одессы — будьте очень осторожны", – написал один из пользователей.

По информации "Телеграфа", в январе и феврале на этой трассе фиксировались сильные сугробы, усложненное движение и снежный накат. Дорогу почти не чистили, поэтому снега на асфальте было много. Тогда на трассе часто случались аварии с участием грузовиков и легковых автомобилей, поскольку водители не справлялись с управлением.

В свою очередь Служба восстановления и развития инфраструктуры в Одесской области рапортует, что, когда позволяет погода, ее сотрудники оперативно ликвидируют ямы и повреждения полотна, возникшие в результате зимней непогоды, путем аварийного ремонта холодными асфальтобетонными смесями.

"Особое внимание уделяем логистическим маршрутам, соединяющим Одесскую область с другими областями и столицей Украины", – говорится в заявлении Службы.

Кроме уже упомянутой транспортной магистрали, не лучше ситуация и на дороге Киев-Житомир. Водители делятся кадрами на которых видны огромные ямы по всему полотну оживленной трассы.

Напомним, в Оболонском районе Киева работники дорожной службы затеяли ямочный ремонт твердого покрытия улицы при -6 градусах мороза.

Также сообщалось, что депутат Киевского городского совета от партии "Слуга народа" Евгений Кузьменко 19 января рассказывал, что сломал позвоночник из-за гололеда в Киеве и "выпал" из жизни минимум на 4 месяца.