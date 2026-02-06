"Дно пробито": на Оболони затеяли ямочный ремонт дороги в -6°С (видео)

Несмотря на то, что 6 февраля в Киеве царит минусовая температура, в Оболонском районе Киева работники дорожной службы затеяли ямочный ремонт твердого покрытия улицы.

Работы они проводят с применением горячей смеси, а для прогрева места ремонта используют газовую горелку, возможно, для лучшего сцепления материала. Соответствующие кадры появились в местном паблике и вызвали негодование.

"Дно пробито — на Оболони латают дороги при -6°С, в каше с солью и снегом", – говорится в подписи.

Авторы публикации напоминают, что температура в -6 градусов является критически низкой температурой для классического асфальта, поскольку для такого ремонта она должна быть не менее +5 градусов, а дорожное покрытие – сухим. Кроме того, снег и влага резко ухудшают сцепление материала с основанием

Таким образом, даже с прогревом основание остается холодным, в порах покрытия никуда не девается влага, из-за чего после замерзания максимум через три недели дорога будет в том же состоянии, что и до ремонта.

"Итак, высока вероятность, что заплата выпадет или раскрошится после нескольких циклов замерзания/оттепели. Технологически — слабое решение", – констатирует топикстартер.

Тем временем в Киеве констатируют, что из-за обильных снегопадов в городе существенно усложнено движение транспорта, а вчера столица стояла в пробках. Сегодня же киевляне жалуются на гололед.

5 февраля в столице составили протокол на мужчину за уборку снега возле остановки. Он получил административный штраф за то, что бросал снег на проезжую часть

Напомним, депутат Киевского городского совета от партии "Слуга народа" Евгений Кузьменко 19 января рассказывал, что сломал позвоночник из-за гололеда в Киеве и "выпал" из жизни минимум на 4 месяца.

Городской голова Львова Андрей Садовый 4 января заявил, что дважды упал во Львове из-за гололеда.