Киев сковали сильные пробки из-за непогоды: где самая сложная ситуация (видео)

Снегопад вызвал серьезные пробки в Киеве. Особенно из-за сложных погодных условий страдают грузовики.

Сильные пробки парализовали Киев сегодня, 5 февраля, с самого утра. Видео пробок опубликовали в соцсетях столичные паблики.

Движение затруднено по основным магистралям столицы, однако наибольшие пробки фиксируются на въезде в Киев. В частности, затруднено движение на трассах Киев-Чоп (со стороны Житомира) и Киев-Одесса на подступах к городу.

Кроме того, немалые пробки образовались на проспекте Академика Заболотного, улице Елены Телиги и Кольцевой дороге. Особенно сложным является движение для грузового автотранспорта, которому трудно преодолевать заснеженные подъемы. Также фиксируются многочисленные мелкие ДТП, из-за которых пробки усиливаются.

На видео можно заметить, что снегоуборочная техника в Киеве работает. В КГГА отметили, что с последствиями непогоды в столице с ночи борются 258 единиц спецтехники "Киевавтодора" и 408 работников в составе 61 бригады по ручной уборке. Водителей и пешеходов призывают быть осторожными на дорогах.

Ранее Фокус сообщал, что из-за непогоды в Киеве произошло ДТП с участием более десятка автомобилей.

Также мы рассказывали, как безопасно ездить в снегопады.