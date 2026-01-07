Столкнулись сразу 13 авто: в Киеве произошло масштабное ДТП (фото, видео)
Сразу 13 автомобилей попали в ДТП в Киеве. Причиной аварии называют сложные погодные условия.
Масштабное ДТП в Киеве произошло сегодня, 7 января, утром в Оболонском районе. Об этом сообщает Патрульная полиция столицы в Telegram.
На улице Днепроводской столкнулись сразу 13 автомобилей. На фото и видео с места ДТП видно, что пострадали многочисленные легковушки, грузовик и маршрутка. Некоторые машины развернуло посреди дороги. Впрочем, у большинства авто повреждения не слишком сильные.Важно
Из-за аварии затруднено движение транспорта в направлении города Вышгорода. Патрульная полиция, прибывшая на место ДТП, организовала объезд участка по встречной полосе.
Полиция пока не называет причины ДТП в столице, однако по информации паблика "Киев Оперативный", авария произошла из-за сложных погодных условий. Сегодня в городе сильный гололед и количество ДТП в Киеве возросло. Поскольку дорога на месте аварии, на первый взгляд, кажется чистой, то не исключено, что образовался так называемый "черный лед".
Кстати, недавно под Киевом из-за гололеда произошло два десятка ДТП за несколько часов.
