Столкнулись сразу 13 авто: в Киеве произошло масштабное ДТП (фото, видео)

Сразу 13 автомобилей попали в ДТП в Киеве. Причиной аварии называют сложные погодные условия.

Масштабное ДТП в Киеве произошло сегодня, 7 января, утром в Оболонском районе. Об этом сообщает Патрульная полиция столицы в Telegram.

На улице Днепроводской столкнулись сразу 13 автомобилей. На фото и видео с места ДТП видно, что пострадали многочисленные легковушки, грузовик и маршрутка. Некоторые машины развернуло посреди дороги. Впрочем, у большинства авто повреждения не слишком сильные.

Из-за аварии затруднено движение транспорта в направлении города Вышгорода. Патрульная полиция, прибывшая на место ДТП, организовала объезд участка по встречной полосе.

Причиной аварии называют гололедицу Фото: Патрульна поліція Києва

Полиция пока не называет причины ДТП в столице, однако по информации паблика "Киев Оперативный", авария произошла из-за сложных погодных условий. Сегодня в городе сильный гололед и количество ДТП в Киеве возросло. Поскольку дорога на месте аварии, на первый взгляд, кажется чистой, то не исключено, что образовался так называемый "черный лед".

