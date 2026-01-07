Зіткнулися одразу 13 авто: у Києві сталася масштабна ДТП (фото, відео)

Одразу 13 автомобілів потрапили в ДТП у Києві. Причиною аварії називають складні погодні умови.

Масштабна ДТП в Києві сталася сьогодні, 7 січня, вранці в Оболонському районі. Про це повідомляє Патрульна поліція столиці в Telegram.

На вулиці Дніпроводській зіштовхнулися одразу 13 автомобілів. На фото і відео з місця ДТП видно, що постраждали численні легковики, вантажівка та маршрутка. Деякі машини розвернуло посеред дороги. Утім, у більшості авто пошкодження не надто сильні.

Через аварію ускладнено рух транспорту в напрямку міста Вишгорода. Патрульна поліція, яка прибула на місце ДТП, організувала об’їзд ділянки зустрічною смугою.

Причиною аварії називають ожеледицю Фото: Патрульна поліція Києва

Поліція поки не називає причини ДТП у столиці, проте за інформацією пабліка "Київ Оперативний", аварія сталася через складні погодні умови. Сьогодні в місті сильна ожеледиця і кількість ДТП у Києві зросла. Оскільки дорога на місці аварії, на перший погляд, видається чистою, то не виключено, що утворився так званий "чорний лід".

