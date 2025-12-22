Нетверезий українець на Volkswagen протаранив середньовічний костел у Кракові (фото)

Резонансна ДТП мала місце у Кракові. Нетверезий громадянин України за кермом Volkswagen пошкодив старовинну церкву XIV сторіччя.

Аварія сталася в неділю, 21 грудня, в історичному центрі Кракова. Подробиці інциденту розкрили на сайті Interia.pl.

Універсал Volkswagen Passat втратив керованість, злетів із дороги і врізався в огорожу костела Святого Хреста. Удар був настільки сильним, що повністю зруйновано частину старовинного паркану та пошкоджену стіну храму, збудованого в XIV сторіччі.

Автомобіль буквально повис на огорожі церкви і щоб дістати його, довелося використовувати спеціальні техніку та обладнання.

Поліція, яка прибула на місце ДТП у Кракові, виявила, що водій Volkswagen Passat у стані сильного алкогольного сп’яніння: алкотестер показав результат 1,68 проміле, що приблизно відповідає 250-300 грамам горілки. Поліцейським довелося чекати, поки водій протверезіє, перш ніж проводити слідчі дії.

Також було встановлено, що винуватець ДТП у Польщі є громадянином України. Тепер йому загрожує відповідальність не лише за керування авто в нетверезому стані, але й за пошкодження історичної спадщини. Розмір нанесених збитків визначатиме експертиза.

