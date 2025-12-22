Нетрезвый украинец на Volkswagen протаранил средневековый костел в Кракове (фото)

Резонансное ДТП имело место в Кракове. Нетрезвый гражданин Украины за рулем Volkswagen повредил старинную церковь XIV века.

Авария произошла в воскресенье, 21 декабря, в историческом центре Кракова. Подробности инцидента раскрыли на сайте Interia.pl.

Универсал Volkswagen Passat потерял управляемость, слетел с дороги и врезался в ограждение костела Святого Креста. Удар был настолько сильным, что полностью разрушена часть старинного забора и повреждена стена храма, построенного в XIV веке.

Автомобиль буквально повис на ограде церкви и чтобы достать его, пришлось использовать специальную технику и оборудование.

Полиция, прибывшая на место ДТП в Кракове, обнаружила, что водитель Volkswagen Passat в состоянии сильного алкогольного опьянения: алкотестер показал результат 1,68 промилле, что примерно соответствует 250-300 граммам водки. Полицейским пришлось ждать, пока водитель протрезвеет, прежде чем проводить следственные действия.

Также было установлено, что виновник ДТП в Польше является гражданином Украины. Теперь ему грозит ответственность не только за управление авто в нетрезвом состоянии, но и за повреждение исторического наследия. Размер нанесенного ущерба будет определять экспертиза.

