На трасі Київ-Житомир за ранок сталося два десятки ДТП: яка причина (відео)

Два десятки аварій зафіксували сьогодні, 24 листопада, на Житомирській трасі. Причиною називають складні погодні умови.

Приблизно 20 ДТП сталося за ранок на ділянці траси Київ-Чоп між столицею та Житомиром. Про це повідомляє сайт Житомир online.

На фото і відео видно численні аварії на невеликій ділянці автостради. Частина авто отримала серйозні ушкодження, інші — постраждали менше. Чимало машин розвернуло посеред дороги. На місце деяких ДТП викликали швидку допомогу.

Частину авто розвернуло посеред дороги Фото: Скріншот

Причиною ДТП на трасі Київ-Житомир називають ожеледицю. Через низьку температуру за ніч траса покрилася кіркою льоду. Зазначається, що деякі автомобілі досі не перевзулися в зимову гуму.

У Києві ДТП паралізувала Подільсько-Воскресенський міст Фото: Патрульна поліція Києва

Крім того, через ожеледицю зранку зафіксовано низку ДТП у Києві. Зокрема, столичні соцмережі повідомляють, що через серйозну аварію ускладнено рух транспорту новим Подільсько-Воскресенським мостом, а на проспекті Леся Курбаса через дві ДТП утворився чималий затор у бік Борщагівки.

