На трассе Киев-Житомир за утро произошло два десятка ДТП: какова причина (видео)

Два десятка аварий зафиксировали сегодня, 24 ноября, на Житомирской трассе. Причиной называют сложные погодные условия.

Примерно 20 ДТП произошло за утро на участке трассы Киев-Чоп между столицей и Житомиром. Об этом сообщает сайт Житомир online.

На фото и видео видны многочисленные аварии на небольшом участке автострады. Часть авто получила серьезные повреждения, другие — пострадали меньше. Немало машин развернуло посреди дороги. На место некоторых ДТП вызвали скорую помощь.

Часть авто развернуло посреди дороги Фото: Скриншот

Причиной ДТП на трассе Киев-Житомир называют гололедицу. Из-за низкой температуры за ночь трасса покрылась коркой льда. Отмечается, что некоторые автомобили до сих пор не переобулись в зимнюю резину.

В Киеве ДТП парализовало Подольско-Воскресенский мост в Киеве Фото: Патрульна поліція Києва

Кроме того, из-за гололеда утром зафиксирован ряд ДТП в Киеве. В частности, столичные соцсети сообщают, что из-за серьезной аварии затруднено движение транспорта по новому Подольско-Воскресенскому мосту, а на проспекте Леся Курбаса из-за двух ДТП образовалась большая пробка в сторону Борщаговки.

