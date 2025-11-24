На трассе Киев-Житомир за утро произошло два десятка ДТП: какова причина (видео)
Два десятка аварий зафиксировали сегодня, 24 ноября, на Житомирской трассе. Причиной называют сложные погодные условия.
Примерно 20 ДТП произошло за утро на участке трассы Киев-Чоп между столицей и Житомиром. Об этом сообщает сайт Житомир online.Важно
На фото и видео видны многочисленные аварии на небольшом участке автострады. Часть авто получила серьезные повреждения, другие — пострадали меньше. Немало машин развернуло посреди дороги. На место некоторых ДТП вызвали скорую помощь.
Причиной ДТП на трассе Киев-Житомир называют гололедицу. Из-за низкой температуры за ночь трасса покрылась коркой льда. Отмечается, что некоторые автомобили до сих пор не переобулись в зимнюю резину.
Кроме того, из-за гололеда утром зафиксирован ряд ДТП в Киеве. В частности, столичные соцсети сообщают, что из-за серьезной аварии затруднено движение транспорта по новому Подольско-Воскресенскому мосту, а на проспекте Леся Курбаса из-за двух ДТП образовалась большая пробка в сторону Борщаговки.
