Київ скували сильні затори через негоду: де найскладніша ситуація (відео)

Снігопад спричинив серйозні затори в Києві. Особливо через складні погодні умови страждають вантажівки.

Сильні затори паралізували Київ сьогодні, 5 лютого, із самого ранку. Відео корків опублікували у соцмережах столичні пабліки.

Рух ускладнено основними магістралями столиці, проте найбільші затори фіксуються на в'їзді в Київ. Зокрема, ускладнено рух на трасах Київ-Чоп (зі сторони Житомира) та Київ-Одеса на підступах до міста.

Крім того, чималі затори утворилися на проспекті Академіка Заболотного, вулиці Олени Теліги та Кільцевій дорозі. Особливо складним є рух для вантажного автотранспорту, якому важко долати засніжені підйоми. Також фіксуються численні дрібні ДТП, через які затори посилюються.

На відео можна помітити, що снігоприбиральна техніка в Києві працює. У КМДА зазначили, що з наслідками негоди в столиці з ночі борються 258 одиниць спецтехніки "Київавтодору" та 408 працівників у складі 61 бригади з ручного прибирання. Водіїв та пішоходів закликають бути обережними на дорогах.

Раніше Фокус повідомляв, що через негоду в Києві сталася ДТП за участі понад десятка автомобілів.

Також ми розповідали, як безпечно їздити у снігопади.