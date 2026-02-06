"Дно пробито": на Оболоні затіяли ямковий ремонт дороги в -6°С (відео)

Незважаючи на те, що 6 лютого в Києві панує мінусова температура, в Оболонському районі Києва працівники дорожньої служби затіяли ямковий ремонт твердого покриття вулиці.

Роботи вони проводять із застосуванням гарячої суміші, а для прогріву місця ремонту використовують газовий пальник, можливо, для кращого зчеплення матеріалу. Відповідні кадри з'явилися в місцевому пабліку і викликали обурення.

"Дно пробито — на Оболоні латають дороги за -6°С, у каші з сіллю і снігом", — ідеться в підписі.

Автори публікації нагадують, що температура в -6 градусів є критично низькою температурою для класичного асфальту, оскільки для такого ремонту вона має бути не менше +5 градусів, а дорожнє покриття — сухим. Крім того, сніг і волога різко погіршують зчеплення матеріалу з основою

Відео дня

Таким чином, навіть із прогріванням основа залишається холодною, у порах покриття нікуди не дівається волога, через що після замерзання максимум за три тижні дорога буде в тому самому стані, що й до ремонту.

"Отже, висока ймовірність, що латка випаде або розкришиться після кількох циклів замерзання/відлиги. Технологічно — слабке рішення", — констатує топікстартер.

Тим часом у Києві констатують, що через рясні снігопади в місті суттєво ускладнено рух транспорту, а вчора столиця стояла в заторах. Сьогодні ж кияни скаржаться на ожеледицю.

5 лютого у столиці склали протокол на чоловіка за прибирання снігу біля зупинки. Він отримав адміністративний штраф за те, що кидав сніг на проїжджу частину

Нагадаємо, депутат Київської міської ради від партії "Слуга народу" Євген Кузьменко 19 січня розповідав, що зламав хребет через ожеледицю в Києві та "випав" із життя щонайменше на 4 місяці.

Міський голова Львова Андрій Садовий 4 січня заявив, що двічі впав у Львові через ожеледицю.