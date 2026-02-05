В Киеве мужчине выписали штраф за уборку снега с тротуара: за что именно его наказали

В соцсетях публикуют протокол, который составили на мужчину за уборку снега возле остановки. Он получил административный штраф за то, что бросал снег на проезжую часть.

О том, что мужчину оштрафовали за чистку тротуара от снега в Киеве, сообщил Telegram-канал "Киев Новости | Live 24/7" и опубликовал протокол об административном правонарушении. Согласно документу, инцидент произошел 5 февраля около 15:00 на улице Большая Житомирская.

"Гражданин осуществлял уборку снега с помощью лопаты с тротуара на проезжую часть дороги на остановке общественного транспорта, чем создал искусственное препятствие и подвергал опасности других участников дорожного движения", — говорится в протоколе.

Киевлянина обвинили в административном правонарушении из-за уборки снега Фото: Telegram

В опубликованном документе написано, что действия мужчины квалифицировали по статье 139 части 1 Кодекса Украины об административных правонарушениях — "повреждение автомобильных дорог, улиц, дорожных сооружений, железнодорожных переездов и технических средств регулирования дорожного движения, создание препятствий для движения и непринятие необходимых мер по их устранению". Эта статья предусматривает штрафы в размере 20 необлагаемых минимумов доходов граждан или от 30 до 40 часов общественных работ.

Напомним, депутат Киевского городского совета от партии "Слуга народа" Евгений Кузьменко 19 января рассказывал, что сломал позвоночник из-за гололеда в Киеве и "выпал" из жизни минимум на 4 месяца.

Городской голова Львова Андрей Садовый 4 января заявил, что дважды упал во Львове из-за гололеда.