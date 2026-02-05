У Києві чоловіку виписали штраф за прибирання снігу з тротуару: за що саме його покарали

В соцмережах публікують протокол, який склали на чоловіка за прибирання снігу біля зупинки. Він отримав адміністративний штраф за те, що кидав сніг на проїзну частину.

Про те, що чоловіка оштрафували за чищення тротуару від снігу у Києві, повідомив Telegram-канал "Київ Новини | Live 24/7" й опублікував протокол про адміністративне правопорушення. Згідно з документом, інцидент стався 5 лютого близько 15:00 на вулиці Велика Житомирська.

"Громадянин здійснював прибирання снігу за допомогою лопати з тротуару на проїзну частину дороги на зупинці громадського транспорту, чим створив штучну перешкоду та наражав на небезпеку інших учасників дорожнього руху", — зазначено в протоколі.

Киянина звинуватили в адміністративному правопорушенні через прибирання снігу Фото: Telegram

В опублікованому документі написано, що дії чоловіка кваліфікували за статтею 139 частини 1 Кодексу України про адміністративні правопорушення — "пошкодження автомобільних доріг, вулиць, дорожніх споруд, залізничних переїздів і технічних засобів регулювання дорожнього руху, створення перешкод для руху та невжиття необхідних заходів щодо їх усунення". Ця стаття передбачає штрафи у розмірі 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або від 30 до 40 годин громадських робіт.

Нагадаємо, депутат Київської міської ради від партії "Слуга народу" Євген Кузьменко 19 січня розповідав, що зламав хребет через ожеледицю в Києві та "випав" з життя щонайменше на 4 місяці.

Міський голова Львова Андрій Садовий 4 січня заявив, що двічі впав у Львові через ожеледицю.