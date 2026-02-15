"То яма, то канава": в сети показали состояние международной трассы Киев-Одесса (видео)

Водители, которые передвигаются из Одессы в Киев и в обратном направлении, жалуются на состояние дорожного покрытия. Некоторые участки шоссе больше похожи на лунный пейзаж с кратерами, чем на трассу международного значения.

Водители жалуются на неудовлетворительное состояние дороги трассы М-05 Киев-Одесса. Соответствующие видео появляются в соцсетях.

Один из водителей, который ехал из Одессы, отметил, что передвигаться приходится со скоростью 10 км в час.

Состояние дороги Киев-Одесса

"То яма, то канава", — описал водитель ситуацию и показал, как ему приходится маневрировать среди многочисленных выбоин, которые массово появились на асфальте после того, как зашел снег.

Также он отметил, что стал свидетелем уже трех сильных ДТП на трассе и призвал ехать "очень аккуратно".

Трасса М-05

Еще один водитель показал состояние асфальтового покрытия на М-05 в пределах Черкасской области. Впрочем, он смог передвигаться по одной из полос с достаточно большой скоростью.

Машины теряют колеса на трассе М-05

Другому водителю повезло меньше — он потерял колесо. Владелец авто рассказал, что никогда раньше не видел подобного состояния дороги.

Напомним, в начале февраля в Оболонском районе Киева работники дорожной службы осуществили ямочный ремонт твердого покрытия улицы. Дороги "латали" при минусовой температуре при повышенной влажности, что является нарушением технологического процесса, отмечали свидетели.

