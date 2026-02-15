"То яма, то канава": у мережі показали стан міжнародної траси Київ-Одеса (відео)

Водії, які пересуваються з Одеси до Києва та у зворотному напрямку, скаржаться на стан дорожнього покриття. Деякі ділянки шоссе більш схожі на місячний пейзаж з кратерами, ніж на трасу міжнародного значення.

Керманичі нарікають на незадовільний стан дороги траси М-05 Київ-Одеса. Відповідні відео з'являються у соцмережах.

Один з водіїв, який їхав з Одеси, зазначив, що пересуватися доводиться зі швидкістю 10 км на годину.

Стан дороги Київ-Одеса Фото: скріншот

"То яма, то канава", — описав керманич ситуацію та показав, як йому доводиться маневрувати серед численних вибоїн, які масово з'явилися на асфальті після того, як зайшов сніг.

Також він зазначив, що став свідком вже трьох сильних ДТП на трасі й закликав їхати "дуже акуратно".

Траса М-05 Фото: скріншот Навігатор Фото: скріншот

Ще один водій показав стан асфальтового покриття на М-05 у межах Черкаської області. Утім, він зміг пересуватися по одній зі смуг з досить чималою швидкістю.

Машини гублять колеса на трасі М-05 Фото: скріншот Машини гублять колеса на трасі М-05 Фото: скріншот

Іншому водію пощастило менше — він втратив колесо. Власник авто розповів, що ніколи раніше не бачив подібного стану дороги.

Нагадаємо, на початку лютого в Оболонському районі Києва працівники дорожньої служби здійснили ямковий ремонт твердого покриття вулиці. Дороги "латали" за мінусової температури при підвищеній вологості, що є порушенням технологічного процесу, зазначали свідки.

