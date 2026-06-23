Второй миллионник: немец установил новый рекорд пробега на своем MINI Cooper

Петер Кирхофф из немецкого города Шпрокхёвель 20 июня 2026 года пересек отметку в миллион километров на своем дизельном MINI Cooper D 2014 года выпуска как раз к 25-летию производства современных MINI.

Это — не спонтанный рекорд, а часть тщательно спланированного 12-летнего проекта, известного как Project One M, рассказывает ресурс Autoevolution. Каждый километр был тщательно задокументирован, проанализирован и опубликован в интернете для максимальной прозрачности.

Это был не первый его автомобиль, преодолевший миллион километров: в 2013 году он совершил точно такой же подвиг на Skoda Fabia 2000 года выпуска.

С присущей немцам скрупулезностью Петер спланировал и выполнил все шаги с мельчайшей точностью. Автолюбитель заранее продумал свои поездки по Европе, обеспечив, чтобы оба автомобиля преодолели свои заветные миллионные километры прямо у ворот завода, где они были первоначально собраны.

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Примечательно, что MINI (названный "Немо" в честь персонажа одноименного мультфильма) проехал такое расстояние на оригинальном 1,5-литровом трехцилиндровом дизельном двигателе. Он не нуждался в серьезных ремонтах и не попадал в ДТП во время поездок по 25 европейским странам.

По словам Кирхоффа, эффективность "малыша" была феноменальной на протяжении всего срока службы автомобиля. Он зафиксировал удивительно низкий средний расход топлива — всего 2,56 литра на 100 километров за 12-летний период.

Эта цифра значительно ниже типичных ожиданий для дальних поездок. Она демонстрирует присущую 116-сильному дизельному двигателю экономичность при езде с абсолютной точностью, осторожностью и стабильностью на обширных европейских автомагистралях.

Кирхофф отслеживал каждую статью расходов с той же поразительной точностью. Первоначальная рекомендованная розничная цена автомобиля составляла 30 350 евро. С момента покупки он потратил примерно 38 102 евро на дизельное топливо и 22 594 евро — на 25 плановых технических осмотров.

Немец объехал 25 европейских стран на своем авто Фото: Facebook

С учетом страховки в размере 5110 евро, налогов в размере 1704 евро и прочих расходов в размере 5496 евро, общая стоимость владения автомобилем за весь период эксплуатации на этом расстоянии составила 103 357 евро или один евроцент (чуть больше 50 украинских копеек).

Миллион километров – это примерно 25 оборотов вокруг экватора Земли или почти в три раза больше расстояния до Луны.

Когда Питер подъехал к воротам завода в Оксфорде, его приветствовали не только простые работники, но и руководство.

Петер Кирхофф приехал на своем MINI Cooper D на завод, где изготовили авто Фото: Facebook

На достигнутом Петер останавливаться не планирует в прямом смысле слова и теперь задался целью преодолеть отметку в миллион миль (1609344 км).

Однако, на случай отказа стареющего дизельного двигателя, существует запасной план. Владелец отметил, что если автомобиль не достигнет целевого пробега в миллион миль, его следующей покупкой, вероятно, станет Aceman JCW E.

Напомним, в Канаде пенсионер после развода вернул к жизни кабриолет 1973 года выпуска.

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