Другий мільйонник: німець встановив новий рекорд пробігу на своєму MINI Cooper

20 червня 2026 року Петер Кірхофф із німецького міста Шпрокхёвель подолав позначку в мільйон кілометрів на своєму дизельному MINI Cooper D 2014 року випуску якраз до 25-річчя виробництва сучасних MINI.

Це — не спонтанний рекорд, а частина ретельно спланованого 12-річного проєкту, відомого як Project One M, повідомляє ресурс Autoevolution. Кожен кілометр було ретельно задокументовано, проаналізовано та опубліковано в інтернеті для забезпечення максимальної прозорості.

Це був не перший його автомобіль, який подолав мільйон кілометрів: у 2013 році він здійснив точно такий самий подвиг на Skoda Fabia 2000 року випуску.

З властивою німцям скрупульозністю Петер спланував і виконав усі кроки з найдрібнішою точністю. Автолюбитель заздалегідь продумав свої поїздки Європою, подбавши про те, щоб обидва автомобілі подолали свої омріяні мільйонні кілометри прямо біля воріт заводу, де їх спочатку зібрали.

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Цікаво, що MINI (якого назвали "Немо" на честь персонажа однойменного мультфільму) проїхав таку відстань на оригінальному 1,5-літровому трициліндровому дизельному двигуні. Він не потребував серйозних ремонтів і не потрапляв у ДТП під час поїздок по 25 європейських країнах.

За словами Кірхоффа, ефективність "малюка" була феноменальною протягом усього терміну експлуатації автомобіля. Він зафіксував напрочуд низьку середню витрату палива — всього 2,56 літра на 100 кілометрів за 12-річний період.

Цей показник значно нижчий за типові очікування щодо далеких поїздок. Він демонструє економічність, притаманну 116-сильному дизельному двигуну, під час їзди з абсолютною точністю, обережністю та стабільністю на просторих європейських автомагістралях.

Кірхофф відстежував кожну статтю витрат із тією ж вражаючою точністю. Початкова рекомендована роздрібна ціна автомобіля становила 30 350 євро. З моменту придбання він витратив приблизно 38 102 євро на дизельне паливо та 22 594 євро — на 25 планових технічних оглядів.

Німець об'їхав 25 європейських країн на своєму автомобілі Фото: Facebook

З урахуванням страхового внеску в розмірі 5110 євро, податків у розмірі 1704 євро та інших витрат у розмірі 5496 євро, загальна вартість володіння автомобілем за весь період експлуатації на цій відстані склала 103 357 євро або один євроцент (трохи більше 50 українських копійок).

Мільйон кілометрів — це приблизно 25 обертів навколо екватора Землі або майже втричі більше, ніж відстань до Місяця.

Коли Пітер під’їхав до воріт заводу в Оксфорді, його вітали не лише прості працівники, а й керівництво.

Петер Кірхофф приїхав на своєму MINI Cooper D на завод, де виготовили автомобіль Фото: Facebook

Петер не планує зупинятися на досягнутому в прямому сенсі цього слова і тепер поставив собі за мету подолати позначку в мільйон миль (1609344 км).

Однак на випадок виходу з ладу старого дизельного двигуна є запасний план. Власник зазначив, що якщо автомобіль не досягне запланованого пробігу в мільйон миль, його наступною покупкою, ймовірно, стане Aceman JCW E.

Нагадаємо, що в Канаді пенсіонер після розлучення відреставрував кабріолет 1973 року випуску.

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