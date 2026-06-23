30 років у гаражі: чоловік після розлучення згадав про своє авто і показав, що з цього вийшло

Канадець на ім’я Артур у 1978 році придбав кабріолет Pontiac GTO 1970 року випуску, однак залишив його без уваги на 30 років, щоб одного дня повернути йому до життя і навіть отримати нагороду за свою працю.

Ще у 1973 році він обходив автосалони Торонто, і в одному з них побачив кабріолет Oldsmobile Cutlass, пише Autoevolution. Ціна перевищувала його можливості, і після тривалих торгів та непоступливості співробітників автосалону Артур пішов геть.

Йдучи вулицею, він натрапив на припаркований неподалік трирічний автомобіль, взятий у лізинг. Це був кабріолет Pontiac GTO 1970 року випуску, кольору Sierra Yellow, який купив місцевий юрист — його перший власник. Артур, не вагаючись ні секунди, одразу ж придбав машину.

Перші 9 років кабріолет служив йому вірою й правдою. Але потім сталося так, що він відставив свій GTO у власний гараж на необроблену бетонну підлогу, де авто простояло недоторканим понад три десятиліття. Хоча бетон захищає автомобіль від бруду, він діє як дефлектор для вологи — вода може рухатися лише в одному напрямку: вгору. Волога, що піднімалася і накопичувалася під шасі, непомітно проникала крізь метал, спричиняючи корозію рами та підлоги.

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Pontiac GTO 1970 року випуску Фото: Скрин відео

Новий поштовх і нове життя Pontiac

Про своє авто Артур згадав через три десятиліття. Це сталося після того, як він розлучився з дружиною. У нього залишився порожній гараж і раптом з’явилося багато вільного часу. Тоді чоловік і замислився про старенький кабріолет, вирішивши його полагодити.

Реставрація розпочалася з розбирання кузова, який повністю відокремили від шасі для видалення іржі. Артур до основи перебрав автомобіль, пофарбував його у "рідний" колір, а глибокий бежевий вініловий салон повністю відновив до заводського рівня майстер-оббивальник ще старої школи.

Фото: Скрин відео

Артур здебільшого дотримувався заводської специфікації, зберігши оригінальні прозорі передні покажчики повороту, чотири вихлопні труби та електропривід даху.

Однак не обійшлося й без удосконалень, спрямованих на підвищення особистого комфорту та естетики. До них належать тахометр на капоті, привабливий задній спойлер та заводська рульова колонка з можливістю регулювання нахилу замість оригінального жорсткого пластикового керма.

Артур також додав виготовлені на замовлення 17-дюймові алюмінієві диски, стилізовані під оригінальні 14-дюймові.

Оригінальний 400-кубовий V8 був повністю перебраний і розточений. Це дозволило збільшити його потужність понад заводські 350 кінських сил. Сьогодні Артур регулярно демонструє цю потужність на автомобільних зустрічах на гоночній трасі Могавк.

78-річний автолюбитель уже пожинає плоди своєї праці. Нещодавно його реставраційна робота принесла йому найвищу нагороду за найкращий інтер’єр на автомобільній виставці Georgetown Fair.

Історія Pontiac GTO: від злету до падіння

Створений як опціональний пакет для середньорозмірного LeMans 1964 року під керівництвом Джона ДеЛореана, суцільно американський маслкар GTO кинув виклик корпоративним вимогам, встановивши 389-кубовий двигун V8 у раму середнього розміру.

Він поклав початок "золотій ері" швидкості на прямій. Обсяги виробництва різко зросли, закріпивши легендарний статус автомобіля в історії автомобілебудування.

У дебютному 1964 році Pontiac випустив 32 450 екземплярів. Кількість автомобілів швидко зросла до 75 352 у 1965 році, досягнувши історичного максимуму в 96 946 автомобілів у 1966-му. Обсяги виробництва залишалися високими: 81 722 одиниці у 1967 році та 87 684 — у 1968 році.

До кінця 1960-х років ситуація на ринку легкових автомобілів кардинально змінилася. Pontiac зіткнувся з непереборною перешкодою у вигляді різкого зростання страхових премій, посилення федеральних стандартів безпеки при зіткненнях та майбутніх норм викидів.

У 1969 році обсяги виробництва залишалися на високому рівні, склавши 72 287 одиниць, чому сприяла поява екстремального опціонального пакета Judge.

Всього через рік загальний обсяг виробництва різко впав до 40 149 одиниць. Падіння на 44,4 % за один рік ознаменувало початок кінця "золотої ери" виробництва автомобілів з високим ступенем стиснення в Детройті. Падіння продовжилося: з 10 532 автомобілів у 1971 році, знизившись до 5 807 у 1972-му, досягнувши мінімуму в 4 312 у 1973 році та завершившись показником 7 058 у 1974 році.

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