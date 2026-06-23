30 лет в гараже: мужчина после развода вспомнил о своем авто и показал, что из этого получилось

Канадец по имени Артур в 1978 году купил кабриолет Pontiac GTO 1970 года выпуска, однако забросил его на 30 лет, чтобы однажды дать ему новую жизнь и даже получить награду за свой труд.

Еще в 1973 году он обходил автосалоны Торонто, и в одном из них увидел кабриолет Oldsmobile Cutlass, пишет Autoevolution. Цена была выше его возможностей, и после продолжительного торга и неуступчивости сотружников автосалона Артур пошел прочь.

Идя по улице, он наткнулся на припаркованный неподалеку трехлетний автомобиль, взятый в лизинг. Это был кабриолет Pontiac GTO 1970 года выпуска, цвета Sierra Yellow, который купил местный юрист, его первый владелец. Артур, не раздумывая ни секунды, тут же приобрел машину.

Первые 9 лет кабриолет служил ему верой и правдой. Но затем случилось так, что он отправил свой GTO в свой гараж на необработанный бетонный пол, где авто простояло нетронутым более трех десятилетий. В то время как бетон защищает автомобиль от грязи, он действует как дефлектор для влаги — вода может идти только в одном направлении: вверх. Поднимающаяся влажность, запертая под шасси, незаметно проникала сквозь металл, вызывая коррозию рамы и пола.

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Pontiac GTO 1970 года выпуска Фото: Скрин видео

Новый импульс и новая жизнь Pontiac

О своем авто Артур вспомнил спустя три десятилетия. Это произошло после того, как он развелся с женой. У него остался пустой гараж и внезапно появилось много свободного времени. Тогда мужчина и задумался о стареньком кабриолете, решив починить его.

Реставрация началась с разборки кузова, который полностью отделили от шасси для удаления ржавчины. Артур перебрал авто до основания, покрасил его в "родной" цвет, а глубокий бежевый виниловый салон полностью восстановил до заводского уровня мастер-обивщик еще старой школы.

Фото: Скрин видео

Артур в основном придерживался заводской спецификации, сохранив оригинальные прозрачные передние указатели поворота, четыре выхлопных патрубка и электропривод крыши.

Однако не обошлось без улучшений для личного комфорта и эстетики. К ним относятся тахометр на капоте, привлекательный задний спойлер и заводская регулируемая по наклону рулевая колонка вместо оригинального жесткого пластикового руля.

Артур также добавил изготовленные на заказ 17-дюймовые алюминиевые диски, стилизованные под оригинальные 14-дюймовые.

Оригинальный 400-кубовый V8 был полностью перебран и расточен. Это увеличило его мощность сверх заводских 350 лошадиных сил. Сегодня Артур регулярно демонстрирует эту силу на автомобильных встречах на гоночной трассе Мохавк.

78-летний автолюбитель уже пожинает плоды своих трудов. Недавно его реставрация принесла ему высшую награду за лучший интерьер на автомобильной выставке Georgetown Fair.

История Pontiac GTO: от взлета до падения

Созданный как опциональный пакет для среднеразмерного LeMans 1964 года под руководством Джона ДеЛореана, самый что ни на есть американский маслкар GTO бросил вызов корпоративным требованиям, установив 389-кубовый двигатель V8 в раму среднего размера.

Он положил начало золотой эре скорости на прямой. Объемы производства резко возросли, закрепив легендарный статус автомобиля в истории автомобилестроения.

В дебютном 1964 году Pontiac выпустил 32 450 экземпляров. Количество автомобилей быстро выросло до 75 352 в 1965 году, достигнув исторического максимума в 96 946 автомобилей в 1966-м. Производство оставалось высоким: 81 722 единицы в 1967 году и 87 684 в 1968 году.

К концу 1960-х годов ситуация на рынке маслкаров кардинально изменилась. Pontiac столкнулся с непреодолимым препятствием в виде резкого роста страховых премий, ужесточения федеральных стандартов безопасности при столкновениях и надвигающихся норм выбросов.

В 1969 году производство оставалось на высоком уровне, составив 72 287 единиц, чему способствовало появление экстремального опционального пакета Judge.

Всего год спустя общее производство резко упало до 40 149 единиц. Падение на 44,4% за один год ознаменовало начало конца золотой эры высококомпрессионного производства в Детройте. Падение продолжилось с 10 532 автомобилями в 1971 году, снизившись до 5 807 в 1972-м, достигнув минимума в 4 312 в 1973 году и завершившись 7 058 в 1974 году.

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