Хай-тек из 80-х: в Киеве засветилось американское авто с очень необычным рулем (фото)

В центре Киева сфотографировали редкое купе Pontiac Grand Prix 80-х. Для своего времени авто было инновационным и авангардным.

Pontiac Grand Prix шестого поколения был довольно массовой моделью, однако в Украину официально не поставлялся, да и сохранилось не так много этих авто. Его фото появились на странице t.o.p.c.a.r.s.s_u.a в Instagram.

Такое купе Pontiac Grand Prix выпускали с 1988 по 1996 год. Шестая генерация модели впервые была создана на переднеприводной платформе и была компактнее предшественников — 4,9 м в длину.

Понтиак Гран При Фото: Topcars UA

К тому же, дизайн Pontiac Grand Prix с узкими фарами, обвесом и скрытыми дверными ручками тоже довольно нестандартный.

Впрочем, значительно оригинальнее салон Pontiac Grand Prix — один лишь руль с большими кнопками аудиосистемы на ступице чего стоит. А еще авто получило цифровой щиток приборов, проекцию на лобовое стекло и кодовый замок бардачка.

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Кроме того, среди стандартного и опийного оборудования были центральный замок, бортовой компьютер, электропривод сидений, кондиционер, ABS и подушки безопасности. Для своего времени авто было довольно инновационным.

На руль авто вынесли большие кнопки аудиосистемы Фото: Topcars UA

Купе Pontiac Grand Prix предлагали с двигателями V6 мощностью до 210 л. с. Конкретно это авто в исполнении SE получило 3,1-литровую 140-сильную шестерку. С 4-ступенчатым автоматом разгон до 100 км/ч занимает 8 с, а максимальная скорость составляет 190 км/ч.

Между прочим, недавно в Киеве заметили редкий заряженный кабриолет BMW 90-х.

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