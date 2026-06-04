Хай-тек із 80-х: у Києві засвітилося американське авто із дуже незвичним кермом (фото)

У центрі Києва сфотографували рідкісне купе Pontiac Grand Prix 80-х. Для свого часу авто було інноваційним та авангардним.

Pontiac Grand Prix шостого покоління був доволі масовою моделлю, проте до України офіційно не постачався, та й збереглося не так багато цих авто. Його фото з’явилися на сторінці t.o.p.c.a.r.s_u.a в Instagram.

Таке купе Pontiac Grand Prix випускали з 1988 по 1996 рік. Шоста генерація моделі вперше була створена на передньопривідній платформі та була компактнішою за попередників — 4,9 м завдовжки.

Pontiac Grand Prix Фото: Topcars UA

До того ж, дизайн Pontiac Grand Prix із вузькими фарами, обвісом та схованими дверними ручками теж доволі нестандартний.

Утім, значно оригінальнішим є салон Pontiac Grand Prix – одне лиш кермо з великими кнопками аудіосистеми на ступиці чого вартує. А ще авто отримало цифровий щиток приладів, проєкцію на лобове скло та кодовий замок бардачка.

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Крім того, серед стандартного та опійного обладнання були центральний замок, бортовий комп’ютер, електропривід сидінь, кондиціонер, ABS та подушки безпеки. Для свого часу авто було доволі інноваційним.

На кермо авто винесли великі кнопки аудіосистеми Фото: Topcars UA

Купе Pontiac Grand Prix пропонували з двигунами V6 потужністю до 210 к. с. Конкретно це авто у виконанні SE отримало 3,1-літрову 140-сильну шістку. Із 4-ступінчастим автоматом розгін до 100 км/год займає 8 с, а максимальна швидкість становить 190 км/год.

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