У Києві авто провалилося під землю просто під час руху (фото, відео)
Через прорив труби в Києві утворилося чимале провалля на проїжджій частині, в яке потрапив автомобіль Mini.
Інцидент мав місце сьогодні, 10 серпня, на вулиці Білицькій у Подільському районі столиці. Фото і відео з місця ДТП публікують київські Telegram-канали.
Mini Cooper 4 Door рухався по дорозі, коли під ним провалився асфальт. Автівка наполовину пішла під землю, а водійка з дитиною встигли вибратися та не отримали травм. Також зазначається, що аварії водогону на цій вулиці — не рідкість.
Пізніше в КМДА повідомили, що мав місце витік з водопровідної мережі на проїжджій частині. Аварію локалізовано і очікується спецтехніка, яка витягне автомобіль із провалля, після чого почнеться ремонт.Важливо
Через інцидент вулицю перекрили, тому автобус №32 курсує зі змінами та об'їжджає аварійну ділянку за таким маршрутом: вул. Івана Виговського – просп. Георгія Гонгадзе – просп. Свободи – просп. Європейського Союзу – вул. Вишгородська.
Крім того, поки що відсутнє водопостачання за такими адресами:
- вул. Білицька, 18–61, 50–108 (приватні будинки);
- вул. Білицька, 41/43 (школа);
- вул. Білицька, 55 (школа-інтернат);
- вул. Білицька, 45.
Між іншим, зовсім недавно аналогічна аварія мала місце в Одесі — Volkswagen опинився в ямі, заповненій водою.
Також Фокус писав, що жінка розбила авто, в'їхавши у намальований тунель.