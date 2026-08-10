У Києві авто провалилося під землю просто під час руху (фото, відео)

Через прорив труби в Києві утворилося чимале провалля на проїжджій частині, в яке потрапив автомобіль Mini.

Інцидент мав місце сьогодні, 10 серпня, на вулиці Білицькій у Подільському районі столиці. Фото і відео з місця ДТП публікують київські Telegram-канали.

Mini Cooper 4 Door рухався по дорозі, коли під ним провалився асфальт. Автівка наполовину пішла під землю, а водійка з дитиною встигли вибратися та не отримали травм. Також зазначається, що аварії водогону на цій вулиці — не рідкість.

Водійка з дитиною встигли вибратися з машини Фото: Київ оперативний

Пізніше в КМДА повідомили, що мав місце витік з водопровідної мережі на проїжджій частині. Аварію локалізовано і очікується спецтехніка, яка витягне автомобіль із провалля, після чого почнеться ремонт.

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Через інцидент вулицю перекрили, тому автобус №32 курсує зі змінами та об'їжджає аварійну ділянку за таким маршрутом: вул. Івана Виговського – просп. Георгія Гонгадзе – просп. Свободи – просп. Європейського Союзу – вул. Вишгородська.

Відео дня

Через аварію рух по вулиці Білицькій перекрили Фото: Київ оперативний

Крім того, поки що відсутнє водопостачання за такими адресами:

вул. Білицька, 18–61, 50–108 (приватні будинки);

вул. Білицька, 41/43 (школа);

вул. Білицька, 55 (школа-інтернат);

вул. Білицька, 45.

Між іншим, зовсім недавно аналогічна аварія мала місце в Одесі — Volkswagen опинився в ямі, заповненій водою.

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