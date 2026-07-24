Жінка розбила машину, в'їхавши в намальований тунель

У Монтерреї, Мексика, жінка на автомобілі врізалася прямо в стіну, сприйнявши намальований на ній тунель за справжній.

Історія водійки, яка буквально відтворила сцену зі знаменитого мультфільму, розлетілася мережею та стала вірусною, повідомляє Calypso Radio.

Тунель виглядає, наче справжній Фото: Соцсети

На стіні був зображений Віллі Койот, який саме закінчував малювати тунель на стіні, у стилі старого мультфільму "Looney Tunes", де койот малює тунель, щоб обдурити Роуд Раннера.

Здалеку графіті виглядало досить переконливо, тому вона поїхала прямо до нього, ніби дорога продовжувалася. Зрештою машина врізалася в стіну прямо під намальованим входом до тунелю, перетворивши відсилання до мультфільму на справжню аварію.

Кадр із мультфільму став реальністю

Фотографії пошкодженого автомобіля поруч із графіті почали поширюватися, щойно люди зрозуміли, що насправді сталося. Наразі мурал, можливо, став більш відомим, ніж тунель, який він зображував.

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