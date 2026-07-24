Женщина разбила машину, въехав в нарисованный туннель

В Монтеррее, Мексика, женщина на авто врезалась прямо в стену, приняв нарисованный на ней тоннель за настоящий.

История водительницы, которая буквально повторила кадры знаменитого мультфильма, разлетелась по сети и стала вирусной, сообщает Calypso Radio.

Тоннель выглядит, как настоящий Фото: Соцсети

На стене был изображен Вилли Койот, заканчивающий рисовать туннель на стене, в точном стиле старого мультфильма Looney Tunes, где койот рисует туннель, чтобы обмануть Роад Раннера.

Издалека граффити выглядело достаточно убедительно, поэтому она поехала прямо к нему, как будто дорога продолжалась. В итоге машина врезалась в стену прямо под нарисованным входом в туннель, превратив отсылку к мультфильму в реальную аварию.

Кадр из мультфильма стал реальностью

Фотографии поврежденного авто рядом с граффити начали распространяться, как только люди поняли, что произошло на самом деле. На данный момент мурал, возможно, стал более известным, чем туннель, который он изображал.

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