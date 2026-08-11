Їх існує лише три: уславлена 630-сильна Mazda за $1,7 мільйона стала жертвою пожежі (відео)
Спорткар Mazda 767B загорівся на автошоу. Знамените гоночне авто зазнало ушкоджень та потребує ремонту.
Інцидент мав місце 9 серпня під час заїздів вінтажних спортивних авто на треку Лагуна-Сека у США. Про це повідомляє сайт The Drive.
Зазначається, що пожежа сталася у боксах уже після заїзду. На відео видно, що займання сталося у моторному відсіку. Його вдалося швидко загасити, тому ушкодження Mazda 767B не є критичними і авто неважко відновити.
Причини пожежі наразі встановлюються, проте, скоріше за все, загоряння склалося через витік бензину або мастила.Важливо
Виготовили всього три спортпрототипи Mazda 767B для перегонів на витривалість. Конкретно це авто з гоночним номером 203 в 2017 році змінило власника на аукціоні за 1 750 000 доларів. Його активно експлуатують у змаганнях ретроавто.
Спорткар Mazda 767B — представник серії гоночних моделей із роторно-поршневими двигунами Ванкеля. Вершиною лінійки стала Mazda 787B, яка у 1991 році виграла знамениті 24-годинні перегони в Ле-Мані.
Mazda 767B отримала 2,6-літровий 630-сильний двигун із чотирма роторами. Карбонове авто масою 800 кг здатне розвинути 354 км/год.
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