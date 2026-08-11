Їх існує лише три: уславлена 630-сильна Mazda за $1,7 мільйона стала жертвою пожежі (відео)

Спорткар Mazda 767B загорівся на автошоу. Знамените гоночне авто зазнало ушкоджень та потребує ремонту.

Інцидент мав місце 9 серпня під час заїздів вінтажних спортивних авто на треку Лагуна-Сека у США. Про це повідомляє сайт The Drive.

Зазначається, що пожежа сталася у боксах уже після заїзду. На відео видно, що займання сталося у моторному відсіку. Його вдалося швидко загасити, тому ушкодження Mazda 767B не є критичними і авто неважко відновити.

Причини пожежі наразі встановлюються, проте, скоріше за все, загоряння склалося через витік бензину або мастила.

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Виготовили всього три спортпрототипи Mazda 767B для перегонів на витривалість. Конкретно це авто з гоночним номером 203 в 2017 році змінило власника на аукціоні за 1 750 000 доларів. Його активно експлуатують у змаганнях ретроавто.

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Випустили лише три Mazda 767B Фото: Mazda

Спорткар Mazda 767B — представник серії гоночних моделей із роторно-поршневими двигунами Ванкеля. Вершиною лінійки стала Mazda 787B, яка у 1991 році виграла знамениті 24-годинні перегони в Ле-Мані.

Mazda 767B отримала 2,6-літровий 630-сильний двигун із чотирма роторами. Карбонове авто масою 800 кг здатне розвинути 354 км/год.

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