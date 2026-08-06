Одна із 200: на торги виставили маловідому спортивну Mazda 90-х із повним приводом (фото)

У Великій Британії на аукціоні продаватимуть Mazda 323 1992 року в зарядженому виконанні GT-R. Маловідома спортивна модель оснащена 210-сильним турбомотором і повним приводом.

Орієнтовна ціна Mazda 323 GT-R становить 18 000 — 24 000 фунтів стерлінгів ($24 250 — 32 300). Про авто розповіли на сайті Iconic Auctioneers.

Випустили тільки 200 Mazda 323 GT-R у спеціальному білому кольорі Фото: Iconic Auctioneers

Про спортивний варіант Mazda 323 сьомого покоління мало хто знає, оскільки це авто не було масовим. Його створили спеціально для допуску Mazda до чемпіонату світу з ралі, адже регламент змагань вимагав наявності серійної версії гоночного авто. Усього випустили тільки 2500 Mazda 323 GT-R, із них тільки 200 — в особливому білому кольорі UF White.

У салоні встановлені спортивні крісла Фото: Iconic Auctioneers

Заряджений хетчбек отримав 1,8-літровий турбомотор на 210 к. с. та повний привід із самоблокувальним диференціалом. Із 5-ступінчастою механічною КПП розгін до 100 км/год займає 6,9 с, а максимальна швидкість становить 226 км/год.

Відео дня

Важливо

Чотири покоління надійності: названо найміцнішу Mazda

Відрізнити Mazda 323 GT-R від стандартної моделі можна за масивними бамперами, обвісом та спойлером. У салоні встановлені спортивні сидіння, обшиті шкірою та алькантарою.

Хетчбек отримав 210-сильний турбомотор і повний привід Фото: Iconic Auctioneers

Конкретно цьому авто оздобили алькантарою і кермо, а також встановили карбоновий важіль КПП, спортивну підвіску і 17-дюймові диски OZ Racing. Пробіг Mazda 323 GT-R становить 74,6 тис. км і нещодавно хетчбеку замінили всі робочі рідини, помпу, ремінь ГРМ, фільтри, гальмівні диски та колодки.

До речі, на аукціон виставили й унікальний 16-циліндровий суперкар, який належав відомому композитору.

Також Фокус повідомляв, що в Україні виявили 15-річну Mazda 6 у новому стані.