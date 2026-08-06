Одна із 200: на торги виставили маловідому спортивну Mazda 90-х із повним приводом (фото)
У Великій Британії на аукціоні продаватимуть Mazda 323 1992 року в зарядженому виконанні GT-R. Маловідома спортивна модель оснащена 210-сильним турбомотором і повним приводом.
Орієнтовна ціна Mazda 323 GT-R становить 18 000 — 24 000 фунтів стерлінгів ($24 250 — 32 300). Про авто розповіли на сайті Iconic Auctioneers.
Про спортивний варіант Mazda 323 сьомого покоління мало хто знає, оскільки це авто не було масовим. Його створили спеціально для допуску Mazda до чемпіонату світу з ралі, адже регламент змагань вимагав наявності серійної версії гоночного авто. Усього випустили тільки 2500 Mazda 323 GT-R, із них тільки 200 — в особливому білому кольорі UF White.
Заряджений хетчбек отримав 1,8-літровий турбомотор на 210 к. с. та повний привід із самоблокувальним диференціалом. Із 5-ступінчастою механічною КПП розгін до 100 км/год займає 6,9 с, а максимальна швидкість становить 226 км/год.
Відрізнити Mazda 323 GT-R від стандартної моделі можна за масивними бамперами, обвісом та спойлером. У салоні встановлені спортивні сидіння, обшиті шкірою та алькантарою.
Конкретно цьому авто оздобили алькантарою і кермо, а також встановили карбоновий важіль КПП, спортивну підвіску і 17-дюймові диски OZ Racing. Пробіг Mazda 323 GT-R становить 74,6 тис. км і нещодавно хетчбеку замінили всі робочі рідини, помпу, ремінь ГРМ, фільтри, гальмівні диски та колодки.
До речі, на аукціон виставили й унікальний 16-циліндровий суперкар, який належав відомому композитору.
Також Фокус повідомляв, що в Україні виявили 15-річну Mazda 6 у новому стані.