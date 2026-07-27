Чотири покоління надійності: названо найміцнішу Mazda

На відміну від популярних Toyota та Honda, які десятиліттями лідирували на японському ринку та демонстрували надійність і практичність, Mazda залишалася дещо в тіні.

Однак це не означає, що ця марка відстає. Видання Car Buzz назвало модель, яка вже майже 40 років користується великою популярністю серед автолюбителів і не збирається поступатися своїми позиціями. Мова йде про Mazda MX-5 Miata, яка дебютувала ще в далекому 1989 році.

З’явившись на ринку, цей родстер повернув популярність дводверним кабріолетам і, незважаючи на те, що вже вийшло чотири покоління, продовжує утримувати завидні позиції.

Mazda MX-5 Miata — довга історія успіху

Miata була представлена на Чиказькому автосалоні 1989 року і надійшла у продаж пізніше того ж року як модель 1990 року. По суті, Mazda створила Miata, щоб віддати данину поваги британському спортивному автомобілю, який на той час уже зник, — сегменту, що був іконою як у Європі, так і в Японії у 1950-х, 60-х і 70-х роках.

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Однак робота над нею розпочалася задовго до прем’єри. Керівництво Mazda зацікавилося створенням кабріолета ще наприкінці 1970-х років, але робота офіційно розпочалася лише в 1981 році, коли Кен’їті Ямамото зібрав команду дизайнерів та інженерів, щоб почати створювати автомобіль, який би відображав суть зниклого британського спортивного автомобіля в сучасну епоху.

Після приблизно п’яти років дизайнерських конкурсів, нерішучості керівництва та виснажливого очікування проект MX-5 отримав зелене світло у 1986 році. А через три роки Miata нарешті була представлена світові.

Чим особлива Mazda MX-5 Miata?

Під час розробки ініціатори врахували низку моментів. По-перше, Miata мала бути задньопривідною з переднім розташуванням двигуна.

По-друге, двигун MX-5 мав бути невеликим, але достатньо потужним, щоб дарувати задоволення від водіння та видавати характерний рев на високих обертах.

Крім того, команда працювала над тим, щоб шасі MX-5 було дуже добре налагоджене та мало майже ідеальний розподіл ваги для забезпечення хорошої керованості.

Усе це було враховано, і відтоді Miata користується величезним успіхом, зберігаючи свою надійність протягом усієї своєї багаторічної історії. Усе завдяки тому, що Mazda завжди проектує прості автомобілі, роблячи їх водночас міцними та здатними витримувати значні навантаження.

Після виходу в серію Miata отримала ще три покоління: друге (NB), третє (NC) та четверте (ND) покоління MX-5.

У другому поколінні родстер позбувся своїх знаменитих висувних фар. Надійність йому забезпечував 1,8-літровий рядний чотирициліндровий двигун, який входить до сімейства двигунів Mazda "BP".

Її особливість — проста, прямолінійна конструкція та чавунна збірка. Крім того, п’ятиступінчаста, як і шестиступінчаста механічна коробка передач, що пропонуються для покоління NB, вважалися одними з найкращих, які коли-небудь встановлювалися на Miata.

Третє покоління (NC), яке випускалося з 2005 по 2014 роки, хоч і відрізнялося великою кількістю технологій та функцій безпеки, не здобуло прихильності публіки.

Причиною всього цього стала додаткова вага, зумовлена цими функціями, яка у поєднанні з суперечливим дизайном призвела до того, що NC почали вважати найгіршою версією Miata.

З 2015 року на світ з’явилося четверте покоління Miata. Дизайнери повернули частину чарівності старого світу, яку втратила версія NC у гонитві за технологічним прогресом та безпекою, не кажучи вже про те, що дизайн MX-5 також значно покращився з появою покоління ND.

Що стосується надійності, то 2,0-літровий рядний чотирициліндровий двигун із сімейства двигунів Mazda SkyActiv відомий своєю надзвичайною міцністю. Це означає, що двигун Miata працює з меншим навантаженням, що забезпечує йому довший термін експлуатації — навіть найпотужніша Miata ледь досягає 200 л. с.

Автомобіль має посилене шасі завдяки використанню високоміцного алюмінію та сталі.

Мабуть, найслабшим місцем Miata ND залишається електроніка, проте багато власників Miata NC та ND відзначають, що проблеми з електрообладнанням трапляються рідше.

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