Четыре поколения надежности: названа самая неубиваемая Mazda

В отличие от популярных Toyota и Honda, которые десятилетиями лидировали на японском рынке и демонстрировали надежность и практичность, Mazda держалась несколько в тени.

Однако это не значит, что эта марка пасет задних. Издание Car Buzz назвало модель, которая уже почти 40 лет пользуется большой популярностью среди автолюбителей и не собирает сдавать позиции. Речь идет о Mazda MX-5 Miata, которая дебютировала еще в далеком 1989 году.

Появившись на рынке, этот родстер вернул популярность двухдверным кабриолетам, и несмотря на уже четыре поколения, продолжает сохранять завидные позиции.

Mazda MX-5 Miata — длинная история успеха

Miata была представлена ​​на Чикагском автосалоне 1989 года и поступила в продажу позже в том же году как модель 1990 года. По сути, Mazda придумала Miata, чтобы отдать дань уважения тогда уже исчезнувшему британскому спортивному автомобилю, сегменту, который был иконой как в Европе, так и в Японии в 1950-х, 60-х и 70-х годах.

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Однако работа над ней началась задолго до премьеры. Руководители Mazda заинтересовались созданием кабриолета еще в конце 1970-х годов, но работа официально началась только в 1981 году, когда Кенъити Ямамото собрал команду дизайнеров и инженеров, чтобы начать создавать автомобиль, который бы отражал суть исчезнувшего британского спортивного автомобиля в современной эпохе.

После примерно пяти лет дизайнерских конкурсов, неуверенности руководства и томительного терпения проект MX-5 получил зеленый свет в 1986 году. Затем, три года спустя, Miata наконец-то была представлена ​​миру.

Чем особенна Mazda MX-5 Miata?

В процессе разработки инициаторы учли ряд моментов. Во-первых, Miata должна была быть заднеприводной с передним расположением двигателя.

Во-вторых, двигатель MX-5 должен был быть небольшим, но достаточно мощным, чтобы доставлять удовольствие от вождения и издавать характерный рык на высоких оборотах.

Также команда работала над тем, что шасси MX-5 должно было быть очень хорошо настроено и обладать почти идеальным распределением веса для обеспечения хорошей управляемости.

Все это было учтено, и с тех пор Miata с тех пор пользуется огромным успехом, сохранив свою надежность на протяжении всей своей многолетней истории. Все благодаря тому, что Mazda всегда проектирует простые автомобили, делая их одновременно прочными и способными выдерживать значительные нагрузки.

После выхода в серию Miata получила еще три поколения: второе (NB), третье (NC) и четвертое (ND) поколения MX-5.

Во втором поколении родстер избавился от знаменитых выдвижных фар. Надежность ему обеспечивал 1,8-литровый рядный четырехцилиндровый двигатель, который входит в семейство двигателей Mazda "BP".

Его особенность — простая, прямолинейная конструкция и чугунная сборка. Кроме того, пятиступенчатая, как и шестиступенчатая механическая коробка передач, предлагаемые для поколения NB, считались одними из лучших, когда-либо устанавливавшихся на Miata.

Третье поколение (NC), которое выходило с 2005 по 2014 годы, хоть и отличалось большим количеством технологий и функций безопасности, не снискало любви публики.

Виной всему — дополнительный вес, обусловленный этими функциями, в сочетании с противоречивым дизайном привели к тому, что NC стали считать худшей версией Miata.

С 2015 года мир увидело четвертое поколение Miata. Дизайнеры вернули часть очарования старого мира, которое утратила версия NC в погоне за технологическим прогрессом и безопасностью. Не говоря уже о том, что дизайн MX-5 также значительно улучшился с поколением ND.

Что касается надежности, то 2,0-литровый рядный четырехцилиндровый двигатель из семейства двигателей Mazda SkyActiv известен своей избыточной прочностью. Это означает, что двигатель Miata работает с меньшей нагрузкой, что обеспечивает ему более длительный срок службы — даже самая мощная Miata едва достигает 200 л. с.

Авто обладает усиленным шасси за счет использования высокопрочного алюминия и стали.

Пожалуй, самым слабым местом Miata ND остается электроника, однако многие владельцы Miata NC и ND отмечают, что проблемы с электрикой встречаются реже.

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