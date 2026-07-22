"Хочу прикоснуться к твоему сенсорному экрану": команда Mazda посвятила песню новому CX-5

Автомобильная корпорация Mazda креативно презентовала свой новый внедорожник CX-5.

Компания создала рекламный ролик, где инженеры и владельцы Mazda исполнили песню, посвященную новинке, которая уже прибыла в Австралию. Соответствующее видео появилось на YouTube-канале Mazda Australia

Песня была написана специально для презентации внедорожника.

Как пишет Carscoops, это — "одна из самых банальных и не запоминающихся мелодий, которые мы слышали за последние годы, и Mazda рассчитывает, что это раздражение сыграет ей на руку".

Над роликом под названием "Это довольно важное событие" трудилось креативное агентство Clemenger BBDO, и в нем дизайнеры и инженеры Mazda, а также владельцы, поют о внедорожнике, поднимающемся на гору Веллингтон, вершину, с которой открывается вид на тасманский город Хобарт.

Відео дня

Кампания разворачивается на телевидении, в социальных сетях, наружной рекламе, цифровых платформах, на радио и других каналах.

Песня практически лишена рифм, и в ней есть такие слова как "Хочу прикоснуться к твоему сенсорному экрану", "У меня есть для тебя место, больше места для продуктов" и "Лучший из всех; отдай старый своему подростку". Также герои поют такие фразы как "Ты прибыл, отточенный, усовершенствованный" и "Ты заставил меня петь с вершины горы, это CX-5!"

Не сложно догадаться, что и вокальные данные участников съемок — мягко говоря, среднестатистические.

Исполнительный креативный директор Clemenger BBDO Эми Уэстон, подчеркнула, что кампания должна была быть запоминающейся, а привлечение людей, которые лучше всего знают автомобиль, для восхваления его с вершин гор "показалось естественным способом сделать это".

"Вероятно, это оказалось даже слишком запоминающимся, команда держит его в голове с момента съемок!" — уверена она.

Благодаря необычному креативу, а также красивому авто в кадре реклама получилась цепляющей и уже вызвала резонанс.

Напомним, кроссовер Mazda CX-5 третьего поколения получил сразу две тюнингованные версии. Их выполнили в спортивном и внедорожном стиле.

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