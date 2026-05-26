Для города и бездорожья: новая Mazda CX-5 получила яркие модификации (фото)

Кроссовер Mazda CX-5 третьего поколения получил сразу две тюнингованные версии. Их выполнили в спортивном и внедорожном стиле.

Тюнинг Mazda CX-5 2026 выполнило японское ателье AutoExe, которое основал бывший гонщик заводской команды Mazda Йодзиро Терада. Об этом сообщает сайт Carscoops.

На выбор предлагают два пакета. KM-07 делает кроссовер Mazda CX-5 более спортивным. Он включает стильный обвес, задний спойлер и ветровики. Стоимость составляет 445 060 иен ($2800).

Пакет KM-07 AX (Active Xross) выдержан во внедорожном стиле. Новая Mazda CX-5 получила более массивные бамперы, выраженный пластиковый обвес и дополнительную оптику. Клиренс увеличили на 15 мм.

Кроме того, появились брызговики, накладки на капоте и двери багажника. Цена KM-07 AX — 501 710 иен ($3200). Также в AutoExe планируют к осени создать для Mazda CX-5 новую выхлопную систему, а также пакеты доработок для подвески и тормозов.

Силовой агрегат остался без изменений. Кроссовер Mazda CX-5 2026 на японском рынке оснащен 2,5-литровой гибридной установкой мощностью 178 л.с.

