Для міста і бездоріжжя: нова Mazda CX-5 отримала яскраві модифікації (фото)

Кросовер Mazda CX-5 третього покоління отримав одразу дві тюнінговані версії. Їх виконали в спортивному та позашляховому стилі.

Тюнінг Mazda CX-5 2026 виконало японське ательє AutoExe, яке заснував колишній гонщик заводської команди Mazda Йодзіро Терада. Про це повідомляє сайт Carscoops.

Mazda CX-5 KM-07 AX отримала пластиковий обвіс і масивніші бампери Фото: carscoops.com

На вибір пропонують два пакети. KM-07 робить кросовер Mazda CX-5 спортивнішим. Він включає стильний обвіс, задній спойлер та вітровики. Вартість становить 445 060 єн ($2800).

Mazda CX-5 KM-07 Фото: carscoops.com

Пакет KM-07 AX (Active Xross) витриманий у позашляховому стилі. Нова Mazda CX-5 отримала масивніші бампери, виражений пластиковий обвіс та додаткову оптику. Кліренс збільшили на 15 мм.

Крім того, з’явилися бризковики, накладки на капоті та дверях багажника. Ціна KM-07 AX – 501 710 єн ($3200). Також в AutoExe планують до осені створити для Mazda CX-5 нову вихлопну систему, а також пакети доопрацювань для підвіски та гальм.

Mazda CX-5 KM-07 виконана у спортивному стилі Фото: carscoops.com

Силовий агрегат залишився без змін. Кросовер Mazda CX-5 2026 на японському ринку оснащений 2,5-літровою гібридною установкою потужністю 178 к. с.

