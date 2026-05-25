Автомобиль будущего: виртуальный художник представил концепт Mazda RX-7 (фото)

Концепт Mazda RX-7 2028 года обрел новую жизнь. Правда, пока что только в воображении виртуального художника.

Дэвид Скотт Нил II, главный дизайнер Mozee Inc. и мастер пиксельной графики, известный в Instagram под ником Nemojunglist, предложил новую идею для Mazda с использованием компьютерной графики.

Он визуализировал культовый спортивный автомобиль RX-7 с выдвижными фарами.

"Обновленный" RX-7

Легендарный спорткар Mazda RX-7 выпускался в трех поколениях с 1978 по 2002 год. Его отличительной особенностью был фирменный двухроторный или турбированный двухроторный двигатель и скрытые фары.

Неофициальный дизайн-проект совершенно новой Mazda RX-7 фактически включает этот элемент в качестве определяющей черты: двухдверное спортивное купе имеет светодиодные дневные ходовые огни, а также комплект светодиодных ДХО, интегрированных в выдвижные светодиодные фары рядом с дальним светом.

В остальном это современный дизайн во всех отношениях.

Задняя часть также имеет классическую каплевидную форму Mazda RX-7 FD, но украшена тонкими светодиодными полосами, которые теперь не соединены, поскольку купе оснащено активным задним антикрылом, простирающимся между светодиодными задними фонарями.

Что касается двигателя, то, очевидно, это будет ДВС, но неясно, роторный ли.

Это — не первая работа в портфолио Дэвида. Недавно он создал целую команду спортивных автомобилей для Stellantis, включая Alfa Romeo с двигателем V12 и Maserati с таким же двигателем, а также базовую модель Citroen и экстремальный Viper с двигателем V10.

Художник также возродил Nissan Silvia, чтобы добавить его в модельный ряд японского автопроизводителя, а еще помог Lexus вернуться к спортивной тематике, изобразив гранд-турер Lexus RC F.

Lexus RC F

В его арсенале также Nissan GT-R Nismo R36.

Концепт Nissan GT-R Nismo R36

