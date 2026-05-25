Автомобіль майбутнього: віртуальний художник представив концепт Mazda RX-7 (фото)

Концепт Mazda RX-7 2028 року отримав нове життя. Щоправда, поки що тільки в уяві віртуального художника.

Девід Скотт Ніл II, головний дизайнер Mozee Inc. і майстер піксельної графіки, відомий в Instagram під ніком Nemojunglist, запропонував нову ідею для Mazda з використанням комп'ютерної графіки.

Він візуалізував культовий спортивний автомобіль RX-7 з висувними фарами.

"Оновлений" RX-7

Легендарний спорткар Mazda RX-7 випускали у трьох поколіннях із 1978 до 2002 року. Його відмітною особливістю був фірмовий двороторний або турбований двороторний двигун і приховані фари.

Неофіційний дизайн-проект абсолютно нової Mazda RX-7 фактично включає цей елемент в якості визначальної риси: дводверне спортивне купе має світлодіодні денні ходові вогні, а також комплект світлодіодних ДХВ, інтегрованих у висувні світлодіодні фари поруч з дальнім світлом. В іншому це сучасний дизайн у всіх відношеннях.

Задня частина також має класичну краплеподібну форму Mazda RX-7 FD, але прикрашена тонкими світлодіодними смугами, які тепер не з'єднані, оскільки купе оснащене активним заднім антикрилом, що простягається між світлодіодними задніми ліхтарями.

Щодо двигуна, то, очевидно, це буде ДВЗ, але неясно, чи роторний.

Це — не перша робота в портфоліо Девіда. Нещодавно він створив цілу команду спортивних автомобілів для Stellantis, включно з Alfa Romeo з двигуном V12 і Maserati з таким самим двигуном, а також базовою моделлю Citroen і екстремальним Viper з двигуном V10.

Художник також відродив Nissan Silvia, щоб додати його в модельний ряд японського автовиробника, а ще допоміг Lexus повернутися до спортивної тематики, зобразивши гранд-турер Lexus RC F.

Lexus RC F

У його арсеналі також Nissan GT-R Nismo R36.

