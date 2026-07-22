"Хочу доторкнутися до твого сенсорного екрану": команда Mazda присвятила пісню новому CX-5

Автомобільна корпорація Mazda креативно презентувала свій новий позашляховик CX-5.

Компанія створила рекламний ролик, де інженери та власники Mazda виконали пісню, присвячену новинці, яка вже прибула до Австралії. Відповідне відео з’явилося на YouTube-каналі Mazda Australia

Пісня була написана спеціально для презентації позашляховика.

Як пише Carscoops, це — "одна з найбанальніших і найменш запам’ятовуваних мелодій, які ми чули за останні роки, і Mazda розраховує, що це роздратування зіграє їй на руку".

Над роликом під назвою "Це досить важлива подія" працювало креативне агентство Clemenger BBDO, і в ньому дизайнери та інженери Mazda, а також власники, співають про позашляховик, що піднімається на гору Веллінгтон, вершину, з якої відкривається вид на тасманійське місто Хобарт.

Відео дня

Кампанія проводиться на телебаченні, у соціальних мережах, у зовнішній рекламі, на цифрових платформах, на радіо та інших каналах.

Пісня практично не містить рим, і в ній є такі слова, як "Хочу доторкнутися до твого сенсорного екрану", "У мене є для тебе місце, більше місця для продуктів" та "Найкращий з усіх; віддай старий своєму підлітку". Також герої співають такі фрази, як "Ти прибув, відточений, вдосконалений" та "Ти змусив мене співати з вершини гори, це CX-5!"

Неважко здогадатися, що й вокальні здібності учасників зйомок — м’яко кажучи, середньостатистичні.

Виконавча креативна директорка Clemenger BBDO Емі Вестон підкреслила, що кампанія мала бути такою, що запам’ятовується, а залучення людей, які найкраще знають цей автомобіль, щоб вони висловлювали йому похвалу з вершин гір, "здалося природним способом це зробити".

"Ймовірно, це виявилося навіть надто незабутнім, команда не може викинути це з голови з моменту зйомок!" — впевнена вона.

Завдяки незвичайній креативності, а також гарному авто в кадрі реклама вийшла захоплюючою і вже викликала резонанс.

Нагадаємо, що кросовер Mazda CX-5 третього покоління отримав одразу дві тюнінговані версії. Їх було виконано у спортивному та позашляховому стилі.

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