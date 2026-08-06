Одна из 200: на торги выставлена малоизвестная спортивная Mazda 90-х с полным приводом (фото)

В Великобритании на аукционе будут продавать Mazda 323 1992 года в заряженном исполнении GT-R. Малоизвестная спортивная модель оснащена 210-сильным турбомотором и полным приводом.

Ориентировочная цена Mazda 323 GT-R составляет 18 000 — 24 000 фунтов стерлингов ($24 250 — 32 300). Об автомобиле рассказали на сайте Iconic Auctioneers.

Было выпущено всего 200 автомобилей Mazda 323 GT-R в специальном белом цвете Фото: Iconic Auctioneers

О спортивной версии Mazda 323 седьмого поколения мало кто знает, поскольку эта модельбыла массовой. Её создали специально для допуска Mazda к чемпионату мира по ралли, ведь регламент соревнований требовал наличия серийной версии гоночного автомобиля. Всего было выпущено 2500 Mazda 323 GT-R, из них только 200 — в особом белом цвете UF White.

В салоне установлены спортивные кресла Фото: Iconic Auctioneers

Этот хэтчбек получил 1,8-литровый турбомотор на 210 к. с. и полный привод с самоблокирующимся дифференциалом. С 5-ступенчатой механической коробкой передач разгон до 100 км/ч занимает 6,9 с, а максимальная скорость составляет 226 км/ч.

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Отличить Mazda 323 GT-R от стандартной модели можно по массивным бамперам, обвесу и спойлеру. В салоне установлены спортивные сиденья, обшитые кожей и алькантарой.

Хэтчбек получил 210-сильный турбодвигатель и полный привод Фото: Iconic Auctioneers

В этой конкретной машине алькантарой отделали руль, а также установили карбоновый рычаг коробки передач, спортивную подвеску и 17-дюймовые диски OZ Racing. Пробег Mazda 323 GT-R составляет 74,6 тыс. км, и недавно в хэтчбеке заменили все рабочие жидкости, насос, ремень ГРМ, фильтры, тормозные диски и колодки.

Кстати, на аукцион выставили и уникальный 16-цилиндровый суперкар, принадлежавший известному композитору.

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