Дивовижне перевтілення: дешева Mazda перетворилася на найдорожчий Ferrari в історії (фото)

Mazda MX-5 стала основою для цікавого проєкту. Її перетворили на клон знаменитого Ferrari 250 GTO.

Копія Ferrari 250 GTO — творіння компанії Modern Custom Classics зі США. Зараз авто виставили на аукціон Mecum.

Авто отримало новий карбоновий кузов Фото: Mecum

За основу взяли купе-кабріолет Mazda MX-5 RF 2017 року. Для нього створили повністю новий карбоновий кузов: лише двері, лобове скло та складний металевий дах з електроприводом залишилися рідними.

Авто нагадує знамените купе Ferrari 250 GTO 1962 року – успішну гоночну модель, яка тричі вигравала чемпіонат світу GT. Усього їх випустили тільки 36 і зараз це найдорожчий Ferrari – його ціна сягає 70 мільйонів доларів.

Салон Mazda MX-5 не зазнав змін Фото: Mecum

Краплеподібні фари, загострена задня частина та повітрозабірники на "носі" і в боковинах зробили Mazda MX-5 схожою за уславлений Ferrari.

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Разом із тим, копія Ferrari 250 GTO має всі сучасні атрибути комфорту – кондиціонер, камеру, навігацію, систему стабілізації.

Копія Ferrari оснащена 2,0-літровою четвіркою Фото: Mecum

Якщо справжній Ferrari 250 GTO був оснащений 3,0-літровим 300-сильним V12, то його копія зберігає 2,0-літрову четвірку Mazda MX-5 RF потужністю 160 к. с. Спорткар оснащений вихлопом Borla та 6-ступінчастою механічною КПП.

До речі, нещодавно копія Mercedes 300SL Gullwing пішла з молотка за ціною нового Ferrari.

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