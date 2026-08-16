Подорожал в 66 раз за 5 минут: первый электрокар Ferrari продали за $40 миллионов (фото)

Электромобиль Ferrari Luce стал самым дорогим новым авто итальянской марки. Раскритикованная модель была продана на аукционе за 40 миллионов долларов

Первый серийный Ferrari Luce ушёл с молотка в Калифорнии. За 5 минут торгов его цена выросла в 66 раз, ведь стартовая цена Ferrari Luce составляет $600 000. Об автомобиле рассказали на сайте аукционного дома RM Sotheby's.

Ferrari Luce оснащен 1000-сильным двигателем Фото: RM Sotheby's

Аукцион в США был благотворительным: все средства, вырученные от продажи автомобиля, будут переданы в Фонд Ferrari и направлены на образовательные инициативы. Покупатель Luce пожелал остаться анонимным. Среди вероятных кандидатов СМИ называют генерального директора Apple Тима Кука и вдову Стива Джобса, Лорен. Как известно, стиль автомобиля разработал бывший дизайнер Apple Джони Айв.

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Первый электромобиль Ferrari Luce, созданный в рамках программы Tailor Made, отличается белой перламутровой окраской и белоснежным кожаным салоном. Специальные колесные диски (23 дюйма спереди и 24 — сзади) также окрашены в белый цвет.

Задние двери Ferrari Luce открываются против направления движения Фото: RM Sotheby's

Электромобиль Ferrari Luce — подробности о этой вызывающей споры модели

Презентация Ferrari Luce вызвала шквал критики, поскольку её дизайн не соответствует канонам и традициям марки. Уже в первый день после дебюта модели акции Ferrari обвалились. Упреки в адрес новой модели звучали даже со стороны экс-президента Ferrari Луки ди Монтедземоло и министра инфраструктуры Италии Маттео Сальвини.

Несмотря на это, спрос на электромобиль Ferrari Luce довольно высок — за два месяца продаж его раскупили на год вперед. Больше всего поклонников у этой модели оказалось в Китае.

Салон Ferrari Luce выполнен в ретро-стиле Фото: RM Sotheby's

Новый Ferrari Luce — обтекаемый пятиметровый лифтбэк, задние двери которого открываются против направления движения. Его салон выполнен в ретро-стиле, а центральный тачскрин может поворачиваться. Это самая просторная модель марки, а объём её багажника составляет 597 л.

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Полноприводный электромобиль Ferrari Luce оснащен четырьмя двигателями общей мощностью 1000 сил. Он способен разгоняться до 100 км/ч за 2,5 с и развивать скорость 310 км/ч. Автомобиль оснащен активной подвеской, управляемыми задними колесами и карбоново-керамическими тормозами.

Первый серийный электромобиль отделан белоснежной кожей Фото: RM Sotheby's

Большая аккумуляторная батарея емкостью 123 кВт∙ч обеспечивает запас хода в 530 км. Быстрая зарядка (мощностью 350 кВт) до 60 % занимает 20 минут.

Кстати, недавно был представлен кастомный суперкар Ferrari CZ26 мощностью 1000 сил.

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