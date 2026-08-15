Старинные роскошные авто от украинских дизайнеров ушли с молотка за $9 миллионов (фото)

В США на аукционе были проданы винтажные кабриолеты Mercedes-Benz 1928 года и Packard 1934 года. Оба автомобиля были созданы украинцами.

За два старинных автомобиля заплатили более 9 миллионов долларов. Подробности об этом были опубликованы на сайте аукционного дома RM Sotheby's.

Mercedes-Benz 680 S Torpedo Sport Канны Саутчик

Кабриолет Mercedes 680 S 1928 года был продан за 4 955 000 долларов. Таких автомобилей было выпущено всего 12, а их дизайн разработал уроженец Украины Яков, или Жак, Савчик. В юном возрасте он эмигрировал во Францию и впоследствии открыл в пригороде Парижа кузовное ателье Saoutchik.

Mercedes 680 S был продан за 4,9 миллиона долларов Фото: RM Sotheby's

Яков Савчик обычно работал с премиальными брендами — помимо Mercedes, его кузова устанавливались на Rolls-Royce, Hispano-Suiza, Bentley и Pegaso. Дизайнер был сторонником экстравагантных нестандартных решений. О его работах можно узнать из статьи Фокуса.

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Mercedes 680 S Torpedo Sport Cannes отличается элегантным дизайном и оснащён инновационной мягкой крышей, которая полностью убирается в кузов. Его салон отделан кожей варана. 6,8-литровый компрессорный шестицилиндровый двигатель мощностью 180 сил позволяет развивать скорость до 175 км/ч.

Салон отделан кожей варана Фото: RM Sotheby's

Именно этот Mercedes 680 S Saoutchik был создан для французского графа Оливье де Риво. Позже он хранился в частных коллекциях, а в 2019 году прошел реставрацию.

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Packard Twelve Individual Custom Sport Phaeton

Фаэтон Packard Twelve 1934 года ушёл с молотка за 4 295 000 долларов. Этих автомобилей было выпущено 5, а обтекаемый кузов для них разработал стилист ателье LeBaron граф Алексей Сахновский из знатного украинского рода. Его мать была внучкой сахарного магната Терещенко, а отец — потомком гетмана Павла Полуботка и Николая Гоголя.

Фаэтон Packard Twelve LeBaron имеет два лобовых стекла Фото: RM Sotheby's

В 1918 году Алексей Сахновский эмигрировал из Киева и впоследствии стал автомобильным дизайнером и работал в США. Он отдавал предпочтение авангардным аэродинамическим формам.

Дизайн автомобиля разработал граф Алексей Сахновский из Киева Фото: RM Sotheby's

Packard Twelve LeBaron отличается обтекаемым силуэтом и двумя лобовыми стеклами, а 7,3-литровый 160-сильный двигатель V12 разгоняет его до 161 км/ч.

Автомобиль был отреставрирован в 1975 году, но он находится в хорошем состоянии Фото: RM Sotheby's

Фаэтон в 1934 году приобрел американский авиатор, а в 60-х годах он оказался в одной из крупнейших автоколлекций мира, собранной Уильямом Харра. Автомобиль реставрировали ещё в 1975 году, однако он находится в хорошем состоянии.

Кстати, недавно в США обнаружили брошенный автомобиль 1940 года с дизайном от Алексея Сахновского.

Также Фокус сообщал, что на этом аукционе мотоцикл 1910 года без бензобака был продан за 150 000 долларов.