Старинные роскошные авто от украинских дизайнеров ушли с молотка за $9 миллионов (фото)
В США на аукционе были проданы винтажные кабриолеты Mercedes-Benz 1928 года и Packard 1934 года. Оба автомобиля были созданы украинцами.
За два старинных автомобиля заплатили более 9 миллионов долларов. Подробности об этом были опубликованы на сайте аукционного дома RM Sotheby's.
Mercedes-Benz 680 S Torpedo Sport Канны Саутчик
Кабриолет Mercedes 680 S 1928 года был продан за 4 955 000 долларов. Таких автомобилей было выпущено всего 12, а их дизайн разработал уроженец Украины Яков, или Жак, Савчик. В юном возрасте он эмигрировал во Францию и впоследствии открыл в пригороде Парижа кузовное ателье Saoutchik.
Яков Савчик обычно работал с премиальными брендами — помимо Mercedes, его кузова устанавливались на Rolls-Royce, Hispano-Suiza, Bentley и Pegaso. Дизайнер был сторонником экстравагантных нестандартных решений. О его работах можно узнать из статьи Фокуса.
Mercedes 680 S Torpedo Sport Cannes отличается элегантным дизайном и оснащён инновационной мягкой крышей, которая полностью убирается в кузов. Его салон отделан кожей варана. 6,8-литровый компрессорный шестицилиндровый двигатель мощностью 180 сил позволяет развивать скорость до 175 км/ч.
Именно этот Mercedes 680 S Saoutchik был создан для французского графа Оливье де Риво. Позже он хранился в частных коллекциях, а в 2019 году прошел реставрацию.Важно
Packard Twelve Individual Custom Sport Phaeton
Фаэтон Packard Twelve 1934 года ушёл с молотка за 4 295 000 долларов. Этих автомобилей было выпущено 5, а обтекаемый кузов для них разработал стилист ателье LeBaron граф Алексей Сахновский из знатного украинского рода. Его мать была внучкой сахарного магната Терещенко, а отец — потомком гетмана Павла Полуботка и Николая Гоголя.
В 1918 году Алексей Сахновский эмигрировал из Киева и впоследствии стал автомобильным дизайнером и работал в США. Он отдавал предпочтение авангардным аэродинамическим формам.
Packard Twelve LeBaron отличается обтекаемым силуэтом и двумя лобовыми стеклами, а 7,3-литровый 160-сильный двигатель V12 разгоняет его до 161 км/ч.
Фаэтон в 1934 году приобрел американский авиатор, а в 60-х годах он оказался в одной из крупнейших автоколлекций мира, собранной Уильямом Харра. Автомобиль реставрировали ещё в 1975 году, однако он находится в хорошем состоянии.
Кстати, недавно в США обнаружили брошенный автомобиль 1940 года с дизайном от Алексея Сахновского.
Также Фокус сообщал, что на этом аукционе мотоцикл 1910 года без бензобака был продан за 150 000 долларов.