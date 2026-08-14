Не имеет бензобака: необычный 116-летний мотоцикл продали по цене "Гелендвагена" (фото)

В Калифорнии на аукционе был продан винтажный мотоцикл Pierce Four 1910 года выпуска. За этот раритет заплатили 150 000 долларов.

Мотоцикл был продан по цене Mercedes G-Class, поскольку это чрезвычайно редкая и нестандартная модель. Об ней рассказали на сайте аукционного дома RM Sotheby's.

У мотоцикла нет традиционного бензобака Фото: RM Sotheby's

Американская компания Pierce Arrow известна своими роскошными автомобилями и даже выпускала дома на колесах, однако начинала с велосипедов и мотоциклов. Модель Pierce Four была выпущена тиражом менее 500 экземпляров и была довольно дорогой — стоила 400 долларов, то есть почти столько же, сколько доступный автомобиль Ford T.

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Pierce Four стал первым американским мотоциклом с четырехцилиндровым двигателем. Этот 696-кубовый мотор развивал 7 к. с. и позволял разгоняться до 96 км/ч. К тому же, четвёрка работала очень плавно, поэтому Pierce Four рекламировали как мотоцикл без вибраций.

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А еще у мотоцикла Pierce Four не было традиционного бензобака — емкость с топливом разместили внутри толстой трубчатой рамы.

Pierce Four стал первым четырехцилиндровым мотоциклом из США Фото: RM Sotheby's

Именно этот Pierce Four был экспонатом музея Петерсена в Калифорнии, а позже его выкупил для своей коллекции владелец газеты Los Angeles Times Отис Чендлер. После его смерти в 2006 году мотоцикл купили коллекционеры Сэм и Эмили Манн, которые и владели им до наших дней. Мотоцикл отреставрирован до идеального состояния.

Кстати, на этом же аукционе продается уникальный 16-цилиндровый суперкар отца диско.

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